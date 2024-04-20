Самая популярная иномарка в России названа.

Российский рынок автомобилей Haval продолжает демонстрировать внушительные результаты. Так, только в марте было реализовано 16 045 новых автомобилей этого китайского бренда, что в 2,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Суммарно за первые три месяца текущего года продажи Haval в России увеличились в 2,4 раза, достигнув отметки в 37 639 единиц. Эти внушительные цифры помогли компании возглавить список самых востребованных иностранных автомобилей на российском рынке.

Согласно данным АО «ППК», которое учитывает даже «параллельные» поставки, доля Haval на российском авторынке за последний год выросла с 9,3% до 11,47%. Особой популярностью среди покупателей пользуется компактный кроссовер Jolion. Именно на эту модель в марте решились 6387 покупателей, что на 92% больше, чем годом ранее.

На втором месте среди самых продаваемых моделей Haval оказался среднеразмерный кроссовер M6, проданный в количестве 3468 единиц. «Бронзовый» призер — кроссовер F7, тираж которого составил 2532 автомобиля, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, что в конце февраля на российском рынке стартовали продажи обновленной версии кроссовера Haval Jolion. По сравнению с предыдущей моделью, новинка порадовала обновленным внешним видом, модернизированным салоном и немного измененным оснащением.