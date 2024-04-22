Самые надежные автомобили по цене 400 тысяч рублей. Какие у них минусы?

В данный момент за 400 тысяч рублей вполне можно приобрести автомобиль, как утверждает эксперт издания "За рулем" по имени Александр Виноградов. Он выделил четыре наилучших варианта за данную сумму и выявил основные недостатки каждого из них.

Первым в списке идет российская LADA Granta 2014 года выпуска. Основной минус этой машины, согласно специалисту, заключается в склонности к коррозии кузова. Особенно часто ржавеют передняя кромка крыши, стыки передних дверей, крылья и пороги.

Вторым вариантом в рамках указанной цены может быть Renault Logan производства 2011—2012 годов. По мнению Виноградова, у этой машины нет явных слабых мест, за исключением царапающегося пластика и коррозии, которая иногда появляется под дверными уплотнителями.

Третьим вариантом за 400 тысяч рублей станет седан Mitsubishi Lancer девятого поколения. Важно учитывать, что из-за структурных особенностей он может подвергаться разрушению подрамника. Для замены передних рычагов приходится распиливать и потом варить его обратно, однако место сварки часто становится источником коррозии.

Четвертый в списке – Ford Focus второго поколения. За указанную сумму можно приобрести автомобиль 2007—2008 годов выпуска, и у него, в отличие от "Логана", нет очевидных проблем. Главное – своевременно менять расходные материалы, такие как ремень ГРМ (для версии с мотором 1.6 серии Zetec) каждые 90-100 тыс. км, чистить дроссель раз в 30-40 тыс. км и периодически обслуживать подвеску.

«При надлежащем техобслуживании каждый из перечисленных выше автомобилей способен прослужить долгие годы и не принести хозяину излишних затрат», – подытожил свои выводы Александр Виноградов.

Ранее в "Автоновостях дня" была опубликована информация о самых доступных подержанных Renault Logan в России. Специалисты из сервиса под названием "Автокод" с помощью специализированного исследования выяснили, в каких регионах Российской Федерации цены на такие автомобили являются наиболее низкими.