Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Автомобили внедорожного класса, выпущенные в 2000-х годах, оказали значительное влияние на сегодняшние тренды в мире автомобилей, особенно в семействе SUV. Среди них выделяются особо надежные модели, пользующиеся популярностью и в наше время. Об этом сообщил экспертный портал HotCars.

Лидером в номинации лучшего внедорожника семейства SUV, выпущенного в период с 2000 по 2010 год, стал Lexus RX 350. Этот японский автомобиль оснащен 3,5-литровым 275-сильным двигателем V6, который поднял модель на вершину рейтинга по надежности в 2010 году, по мнению J.D. Power. Lexus RX 350 получил 93 балла из 100 возможных.

Согласно анализу RepairPal, средние затраты владельцев Lexus RX 350 на техническое обслуживание составляют от 407 до 498 долларов (от 38,1 до 46,6 тыс. рублей по текущему курсу) в год.

Вторую строчку в списке занимает Honda CR-V 2008 года выпуска, с рейтингом надежности на уровне 90 из 100 баллов. Модель оснащена 2,4-литровым двигателем мощностью 166 л.с. Годовое обслуживание Honda CR-V обходится в среднем в 407 долларов (38,1 тыс. рублей).

Тройку лидеров замыкает Lexus GX 2007 года с 4,7-литровым 263-сильным двигателем V8 и кузовом на рамной конструкции. Надежность модели оценивается в 89 баллов, а годовая стоимость технического обслуживания в среднем составляет 551 доллар (51,6 тыс. рублей).

Список самых надежных кроссоверов и внедорожников 2000-х годов:

Lexus RX 350 2010 года; Honda CR-V 2008 года; Lexus GX 2007 года; Toyota Highlander 2007 года; Infiniti FX35 2007 года; Ford Edge 2008 года; Toyota 4Runner 2008 года; Toyota FJ Cruiser 2008 года; Lincoln MKX 2007 года; GMC Envoy 2006 года; Honda Pilot 2008 года; Nissan Armada 2009 года; Chevrolet Tahoe 2010 года; Toyota Sequoia 2006 года.

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