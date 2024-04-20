Нико Хюлькенберг предостерегают.

В ходе Гран При Китая стюарды приняли решение выписать гоночное предупреждение Нико Хюлкенбергу, представляющему гонщик Haas.

По информации, полученной от организаторов, во время первой части квалификации Нико нарушил Спортивный регламент, обогнав две другие машины на пит-лейне. В свою очередь, Хюлкенберг объяснил свои действия, заявив, что перед обгоном он запросил разрешение у команды и только после получения согласия приступил к маневру обгона.

Однако стюарды высказали свое мнение по этому поводу, заявив, что вне зависимости от информации, полученной от команды, гонщик обязан знать и соблюдать правила, не допуская обгонов на пит-лейне.

Это первое гоночное предупреждение, вынесенное Нико Хюлкенбергу в текущем сезоне.