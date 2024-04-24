Лэнс Стролл был застигнут врасплох, - Нико Хюлкенберг.

После завершения Гран При Китая Лэнс Стролл подвергся критике за происшествие с участием Даниэля Риккардо. Недовольство по поводу столкновения выразили, в частности, сам Риккардо и Оскар Пиастри, кому также пришлось столкнуться из-за действий Стролла. Тем не менее, представитель Haas Нико Хюлкенберг нашел некоторые аргументы в поддержку Лэнса.

«На въезде в четырнадцатый поворот произошло довольно зрелищное происшествие, – цитирует Racingnews365 высказывание Нико Хюлкенберга. – Я видел только то, что Стролл не сумел замедлить ход и врезался в Риккардо. После этого я проехал поворот и больше ничего не увидел».

«Полагаю, что Лэнса просто застали врасплох – такое иногда случается. Возникло явление, известное как "эффект гармони", которое может возникнуть, когда автомобиль безопасности покидает трассу. Возможно, тормоза на машине Стролла оказались уже не в лучшем состоянии, и поэтому сработали не так эффективно"».