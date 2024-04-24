Будущее Хюлкенберга и Сайнса взглядом Нико Росберга

В 2026 году команда Audi будет искать немецкого гонщика для своего состава. Чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sport F1 Нико Росберг высказал своё мнение относительно перспектив Нико Хюлкенберга и обсудил возможное будущее Карлоса Сайнса.

Нико Росберг отметил: "Для топ-команд сложно оценить потенциал гонщика, когда тот выступает за несовершенную машину. Нико отлично справляется с квалификациями, великолепно ведёт себя на трассе, показывает один из лучших результатов на быстрых кругах. В гонках ранее у него были некоторые нестабильности, но в настоящее время его выступления значительно улучшились. Я уверенно могу порекомендовать Нико для команды Audi, он отличный кандидат на вакантное место".

Относительно Карлоса Сайнса ситуация также неоднозначна. Если он перейдёт в Audi в 2026 году, то вряд ли сможет рассчитывать на предложение от топ-команды на следующий сезон. Переход в Red Bull? Сотрудничество с Максом Ферстаппеном может быть непростым. Сомневаюсь, что он согласится на роль "второго номера" надолго. Такое развитие событий маловероятно.