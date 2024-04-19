Типы автомобильных функций, которые были скрыты от вас, но могут оказаться полезными

Современные автоконцерны, стремясь уменьшить цену автомобилей, начинают выпуск технически похожих моделей. Основные различия между стандартным и более доступным вариантом обычно сводятся к другому программному обеспечению и измененной панели кнопок в салоне.

Например, круиз-контроль и управление аудиосистемой на руле входят в комплектацию всех версий одной модели. Этими функциями можно пользоваться сразу - достаточно установить соответствующие кнопки на руль. Поиск подходящего комплекта в интернете не составит труда, сообщает njcar.ru.

Владельцы некоторых моделей Volkswagen и Skoda могут добавить обогрев руля и сидений, изменить алгоритм работы фар или активировать CarPlay и Android Auto на мультимедийной системе через специальные программы. Даже мощность двигателя и максимальную скорость можно скорректировать, обновив прошивку блока управления двигателем.

Сейчас владельцы автомобилей премиум-класса могут подключать дополнительные опции по подписке. BMW и Mercedes активно предлагают эту услугу. Например, подогрев сидений обходится владельцу в 18 или 176 долларов в год.

Фото: Carsweek.ru

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