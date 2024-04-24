Штат Северная Каролина пополнил свою полицейскую службу 25 автомобилями Ford Mustang GT.

Полицейскому управлению штата Северная Каролина удалось приобрести 25 экземпляров Ford Mustang для использования в патрульных целях, несмотря на то, что у Ford скромный выбор автомобилей, специально разработанных для полицейской службы, и среди них нет Мустанга. Как сообщается в Instagram-аккаунте патруля, в их автопарке находятся модели GT мощностью 486 лошадиных сил.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, видно, что автомобили 2024 года носят серебристо-черную раскраску штата. Пока неизвестно, являются ли эти автомобили стандартными GT или имеют премиальную отделку, однако диски и задний спойлер говорят о том, что автомобили оснащены опциональным пакетом улучшенной производительности GT. Дополнительные $4,995 за этот пакет обеспечивают тормоза Brembo, улучшенную подвеску, дифференциал Torsen, дополнительную брэйсинг-систему шасси, модифицированный выхлоп и передние буксировочные крюки.

Предполагается, что в стоимость также включена 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия за $1,595. Таким образом, итоговая цена составляет $50,790, исходя из стоимости стандартного GT. Полицейское управление штата Северная Каролина заявляет в Instagram, что стоимость "сопоставима с другими в данный момент используемыми транспортными средствами" в его автопарке. И с 486 л.с. под капотом, этот автомобиль, безусловно, способен преследовать нарушителей. Учитывая завершение производства Dodge Charger и разработку нового поколения патрульной модели, кажется, что именно пони-кар становится выбором для высокопроизводительных служебных целей.

Мустанг имеет историю службы в полиции, которая насчитывает не одно десятилетие, начиная с 1980-х годов. На протяжении некоторого времени Ford предлагал свою старую модель 5.0 с пакетом специального обслуживания (SSP), который включал в себя множество улучшенных компонентов, специально предназначенных для исполнения обязанностей в правоохранительных органах. Просматривая текущий ряд полицейских автомобилей Ford, мы видим модификации SSV для F-150 и Expedition, однако для Мустанга такого пакета не существует.

Мы обратились в Ford Pro, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо предложений для муниципалитетов, заинтересованных в покупке Мустангов, будь то особая опция удаления или что-то подобное. Представитель направил нас на веб-сайт Ford для полицейских автомобилей, не ответив на наш вопрос, так что, вероятно, ответ отрицательный. Мы обязательно обновим эту статью, если узнаем больше деталей.

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