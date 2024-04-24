Land Rover Defender OCTA 2025 впечатлил на трассе Нюрбургринг дрифтом.

Британский автопроизводитель Land Rover представил более спортивную версию своего легендарного внедорожника Defender. Этот новый Defender OCTA сразил фотографов на немецкой трассе своей мощью и уникальными возможностями, которые позволяют выполнять опасные маневры, требующие высокого мастерства.

Прототип Defender OCTA продемонстрировал настоящее мастерство вождения, разгоняясь на дьявольской скорости по трассе. Несмотря на то, что модель неоднократно тестировалась настройкой систем управления, гонщик решил проверить ее возможности до предела, вывел шины на максимум, подчеркнув характеристики, предназначенные для бездорожья.

Этот экстремальный заезд привел к появлению дыма от резины и заносу, который даже для опытного водителя представляется невозможным. Видео с испытаний показало невероятную гибкость шасси Defender OCTA в экстремальных условиях дороги.

Фотографы сделали отличные снимки, демонстрируя возможности нового внедорожника на гравийных и грунтовых дорогах. Land Rover продолжает удивлять своими инновациями, предлагая жесткие ощущения благодаря 635-сильному двигателю обьемом 4,4 литра. Агрессивный дизайн и совершенный полный привод делают эту модель по-настоящему уникальной.

Фото: Carsweek.ru

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