Обновленные Cupra Formentor и Leon обзаведутся новыми технологиями и моторами

Интрига накаляется: Cupra собирается представить обновленные модели Formentor и Leon на мероприятии Design Obsession 29 апреля. Компания не разглашает подробностей, но заверяет, что обновления включают новый дизайн, передовую технологию eHybrid, проработанную цифровизацию и улучшенные характеристики устойчивости.

Хотя это не первая встреча с Formentor: кроссовер был анонсирован на мероприятии Unstoppable Impulse в 2022 году и неоднократно попадал в объективы, поэтому дизайн уже не представляется полной загадкой. Модель должна унаследовать переднюю панель в стиле Tavascan с массивным воздухозаборником вместо традиционной решетки.

Formentor получит также новые фары с треугольными дневными огнями. На тизерном изображении уже показаны обновленные задние фонари и подсвеченный логотип Cupra. Ожидается небольшие изменения в заднем бампере.

Подробности о двигателе пока держатся в секрете, но мыслей о модернизации гибридной версии уже хватает. В настоящее время Cupra оснастила кроссовер 1,4-литровым двигателем TSI, литий-ионным аккумулятором 12,8 кВтч и электродвигателем. Этот агрегат обеспечивает общую мощность 201 л.с., разгоняя до 100 км/ч за 7,8 секунды и позволяя проехать на электричестве до 59 км.

Но Cupra не ограничится Formentor: также будет представлены обновленные Leon и Leon Sportstourer. Компания обещает существенные улучшения в дизайне, динамике и технологиях, заявляя, что эти изменения будут вызывать новые импульсы и бросать вызов статус-кво.

Как и у Formentor, передняя панель обновленного Leon будет выполнена в стиле Tavascan с узнаваемым воздухозаборником в форме усов. Новые фары с треугольными элементами дополнят облик автомобиля. Аналогично модели Formentor, гибридные версии Leon также получат обновления: на данный момент они развивают мощность 201 и 242 л.с.

Фото: Carsweek.ru

А вот интересно: на горизонте маячит новая модель Terramar от Cupra под суббрендом Volkswagen. Станет ли она таким же сенсационным хитом, как ее предшественники? Ответ обнаружим очень скоро.