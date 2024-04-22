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Omoda собирается выпустить конкурента для Jaecoo J7 Chery Tiggo 7 Pro Max

Компания Omoda готовится представить широкой публике новую модель кроссовера - Omoda C7. Этот автомобиль обещает быть по-настоящему прогрессивным.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2024, 17:12
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Фото: Carsweek.ru

Компания Omoda готовится представить широкой публике новую модель кроссовера - Omoda C7. Этот автомобиль обещает быть по-настоящему прогрессивным. В маркетинговых материалах отмечается, что новинка устанавливает новые стандарты в автомобильной индустрии. Официальная презентация кроссовера Omoda C7 состоится на Пекинском автосалоне 28 апреля.

Новый кроссовер Omoda C7 будет продолжать традиции премиального бренда. Автомобиль получил запоминающийся футуристичный дизайн, который является уникальным и чрезвычайно изысканным. Острые грани, прямые линии и четкие формы внешности кроссовера подчеркивают его смелый и дерзкий характер.

По сравнению с предыдущей моделью Omoda С5, новый Omoda C7 можно смело отнести к более престижному классу. Кроме того, он также является крупнее своего предшественника.

Среди преимуществ новинки, помимо стильного дизайна и передовых технологий, стоит выделить функцию интеллектуального вождения. Подробности о том, что именно скрывается за этим термином, будут раскрыты в ближайшем будущем. На данный момент техническая информация о модели остается под секретом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Omoda планирует запустить на российском рынке три новых модели автомобилей в течение 2024 года.

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