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Это главное, что новинки работают, - считает Пьер Гасли.

Команда Alpine продемонстрировала хорошие результаты на Гран При Китая. Эстебан Окон финишировал одиннадцатым, а Пьер Гасли стал тринадцатым.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2024, 17:11
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Фото: F1news.ru

Команда Alpine продемонстрировала хорошие результаты на Гран При Китая. Эстебан Окон финишировал одиннадцатым, а Пьер Гасли стал тринадцатым. Окон признал, что был рад своей гонке, но признал, что не хватило лишь двух с половиной секунд до десятой позиции. Тем не менее, он отметил, что команда сделала важный шаг в правильном направлении.

Гасли, в свою очередь, подчеркнул, что знал об уровне сложности гонки заранее и что нововведения на машине Окона дали хорошие результаты. Хотя финишировал он на тринадцатой позиции, но был близок к тому, чтобы попасть в топ-10.

Подводя общий итог уик-энда, команда отметила, что новинки на машинах себя хорошо зарекомендовали. Гонщики пообещали продолжать работать в том же духе и атаковать на следующем этапе для заработка ценных очков.

Источник

Пьер Гасли (10)Alpine F1 Team (23)Эстебан Окон (8)

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