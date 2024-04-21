Это главное, что новинки работают, - считает Пьер Гасли.

Команда Alpine продемонстрировала хорошие результаты на Гран При Китая. Эстебан Окон финишировал одиннадцатым, а Пьер Гасли стал тринадцатым. Окон признал, что был рад своей гонке, но признал, что не хватило лишь двух с половиной секунд до десятой позиции. Тем не менее, он отметил, что команда сделала важный шаг в правильном направлении.

Гасли, в свою очередь, подчеркнул, что знал об уровне сложности гонки заранее и что нововведения на машине Окона дали хорошие результаты. Хотя финишировал он на тринадцатой позиции, но был близок к тому, чтобы попасть в топ-10.

Подводя общий итог уик-энда, команда отметила, что новинки на машинах себя хорошо зарекомендовали. Гонщики пообещали продолжать работать в том же духе и атаковать на следующем этапе для заработка ценных очков.