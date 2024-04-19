Название файла фотографии намекает, что под этим покрывалом скрывается Mustang RTR

Компания Ford отметила 60-летие Ford Mustang в среду. В Шарлотте, Северная Каролина, прошла большая вечеринка, где, среди прочего, мы узнали о новом 60-летнем юбилейном пакете, доступном для GT. Мы также увидели тизерное изображение нового варианта Mustang, который выйдет в следующем году, но то, как названа фотография, загруженная Ford на свой медиа-сайт, и произошедшее после этого, привлекли наше внимание.

Ford, скорее всего, готовит что-то новое с RTR. Извините, фанаты Shelby, мы знаем, что все думали о новом GT350 или GT500, но дьявол кроется в деталях. Ford случайно упомянул "другое дополнение к стойлу Mustang" в конце своего прямого эфира в среду, показав фотографию автомобиля, закрытого зеленым покрывалом. Больше ничего не было сказано, но вскоре после этого Ford загрузил фото на свой медиа-сайт, где оно имело название файла RTR Fun 03b. Интересно.

Фото: Motor1.com

Интрига углубляется. С тех пор Ford изменил название файла на просто MustangTeaser. Это говорит о том, что название фотографии не было просто случайным или намеренно использовалось для отвлечения внимания.

Мы обратились к автопроизводителю с вопросом о первоначальном названии фотографии и изменении названия. Мы обязательно поделимся любой новой информацией, если получим ответ.

Тем временем стоит отметить, что уже существует седьмое поколение Ford Mustang RTR. Он доступен в трех форматах - Дизайн-пакет, который изменяет только внешний вид, пакет Spec 1, который улучшает подвеску, и Spec 2, который добавляет больше деталей подвески и многочисленные улучшения кузова. Знаете, что отсутствует в этой линейке? Spec 3 с наддувом. В предыдущем поколении этот вариант уже был, и это объясняет цифру 3 в оригинальном названии. Мы рискнем предположить, что он, вероятно, будет приятным в управлении... судя по первоначальному названию файла RTR Fun 03b, в любом случае.

Единственное затруднение, с которым мы сталкиваемся, - это вопрос, неужели Ford будет дразнить что-то, связанное с RTR. Даже если это не Spec 3, у Ford и RTR устоявшиеся отношения в области высокой производительности и уникальных созданий. Учитывая эту связь с названием фотографии и тем фактом, что Ford изменил название, есть все основания полагать, что что-то связанное с RTR ждет нас в 2025 году.

Правильны ли мы в наших расследованиях? Мы узнаем это точно в следующем году.