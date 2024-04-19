Новый флагманский кроссовер Mazda: три варианта трехрядного салона.

В Европе дебютировал новый стильный кроссовер от японского производителя Mazda. Он получил название CX-80, что делает его идеальным выбором для семейных поездок благодаря трехрядному салону и внушительным размерам.

По словам представителей компании, новый CX-80 будет доступен в Европе в двух вариантах салона: на шесть и на семь мест, с возможностью различных конфигураций в третьем ряду. Покупатели смогут выбирать между трехместным диваном, раздельными креслами с проходом посередине или с центральной консолью.

С CX-80, выполненным в современном дизайне Mazda в стиле Kodo, стало ясно, что он на 250 мм длиннее и на 24 мм выше модели CX-60. Багажное пространство новинки составляет 1221 литр, что может быть увеличено до 1971 литра, если загрузка будет идти "под потолок".

Внутреннее убранство осталось знакомым, но наполнено современными технологиями: USB Type-C, беспроводная зарядка 15 ватт, розетка 150 ватт и два дисплея по 12,3 дюйма, один из которых - цифровая панель, а второй - мультимедийная система.

В ассортименте двигателей будут представлены всего два варианта. Первый - гибридная установка Skyactiv-G мощностью 327 лошадиных сил на основе 2,5-литрового двигателя, второй - турбодизель Skyactiv-D мощностью 200 л.с. объемом 3,3 литра с 48-вольтовым стартер-генератором M Hybrid Boost и технологией сгорания топлива DCPCI.

Обе версии оснащены восьмиступенчатой "автоматической" трансмиссией и полным приводом. Гибридная Mazda CX-80 разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды, а дизельная версия требует на это 1,4 секунды больше.

Предварительный заказ на CX-80 в Европе начнется в мае, но поставки ожидаются не ранее осени. В последствии этот новый кроссовер появится в Японии и Австралии.

Ранее стало известно, что в Россию поступают кроссоверы Mazda CX-50, произведенные в Китае и Америке. В настоящее время их можно приобрести в различных городах страны, начальная цена на эти модели в одной из рекламных площадок в марте стартует от 3 500 000 рублей.