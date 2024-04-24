Ниссан: привычный россиянам кроссовер вернулся на российский рынок и доступен по более низкой цене, чем "китайцы"

Компактный кроссовер Nissan Qashqai, который ранее собирался в Санкт-Петербурге вместе с X-Trail, вернулся на российский автомобильный рынок. Пока официального возвращения не произошло, однако в одном из крупнейших онлайн-площадок уже появилось несколько десятков автомобилей данной модели, цены на которые начинаются от 2 560 000 рублей, сообщили в издании «Автоновости дня».

Отмечается, что в продаже есть как рестайлинговые модели второго поколения Qashqai, так и совершенно новые третьего поколения, которые поставляются в Россию по альтернативным схемам.

Например, за минимальные 2 560 000 рублей можно купить рестайлинговый кроссовер второго поколения с доставкой из Владивостока. По этой цене предлагается версия LE+ 2023 года выпуска с 2,0-литровым 144-сильным двигателем, вариатором и передним приводом. В комплектацию также входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, камера кругового обзора, доступ без ключа с кнопкой запуска и полный набор опций для зимнего периода, включая подогрев руля, зеркал, лобового стекла и сидений.

В сравнении с некоторыми официально представленными в России кроссоверами китайского производства, цена на Qashqai оказывается более привлекательной. Например, обновленный Geely Coolray в базовой комплектации стоит от 2 609 990 рублей, а топ-версия популярной среди россиян Omoda C5 2024 года обойдется в 2 663 900 рублей.

Тем, кто готов потратить 2 950 000 рублей, доступен новый Qashqai третьего поколения, однако в эту цену возможно не входят расходы на таможенное оформление и доставку, включая утилизационный сбор, как пояснили представители компании из Омска.

Тем временем, на других ресурсах цены на кроссоверы Nissan выше. Так, официальный дилер из Воронежа предлагает Qashqai второго поколения от 3 310 000 до 3 840 000 рублей, в зависимости от комплектации. Все автомобили оснащены 144-сильным бензиновым двигателем, а самые дорогие версии имеют полный привод.

А те, кто желает стать обладателем самой новой версии Qashqai третьего поколения, могут оформить заказ в Казани. Стоимость кроссовера 2024 года выпуска, оснащенного турбированным двигателем мощностью 158 лошадиных сил, с вариатором и передним приводом, с учетом всех расходов на доставку и утилизационный сбор составляет 3 845 000 рублей.

Недавно появилась информация о том, что на российском рынке появился новый Nissan X-Trail четвертого поколения. Официально эти автомобили в России не продаются, однако предприимчивые дилеры и частные продавцы предлагают их, перевозя через границу нелегально, выставляя на продажу минимум за 3 670 000 рублей.