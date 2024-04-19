Рост продаж новых мотоциклов в России увеличился на 76% за первый квартал

В начале 2024 года в России продажи мотоциклов показали внушительный рост - было реализовано 3516 новых единиц. Это на 76% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ", ссылаясь на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации.

Специалисты также отмечают, что динамика продаж мотоциклов стремительно нарастала в течение первого квартала. В январе прирост составил 23%, в феврале - 74%, а вот в марте этот показатель увеличился до 89%.

Российский рынок подготовил сюрпризы в топе самых популярных марок мотоциклов за первый квартал 2024 года. На первом месте оказалась компания Regulmoto, которая реализовала 578 мотоциклов. За ней идут по пятам Racer (327 шт.), Voge (281 шт.), Bajaj (279 шт.) и Motoland (207 шт.). Ни один производитель не смог преодолеть отметку в 200 проданных мотоциклов.

Самой востребованной моделью новой мототехники остается Racer RC300, проданной в количестве 173 штук. В пятерку лидеров также вошли Regulmoto Sport (150 шт.), Motoland XL250 (136 шт.), Kayo T2 Enduro (127 шт.) и Voge 300 (111 шт.). Барьер в 100 единиц также был преодолен мотоциклами Bajaj Boxer BM 150 и Racer RC300 (108 и 106 шт.) соответственно.

Фото: АВТОСТАТ