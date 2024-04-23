Как выбрать "живой" Mitsubishi Lancer за 400 тысяч рублей

Автомобиль Mitsubishi Lancer девятого поколения стал одним из наиболее выгодных вариантов для приобретения с пробегом в России по цене около 400 тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт из популярного автомобильного издания «За рулем» - Александр Виноградов.

На сегодняшний день за сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, можно найти двадцатилетний или немного моложе Mitsubishi Lancer 9. Эксперт отмечает, что наиболее распространенный двигатель этой модели имеет объем 1,6 литра и мощность 98 лошадиных сил, способен пройти без особых проблем от 450 до 500 тысяч километров при правильном уходе. По мнению эксперта, силные стороны этого двигателя практически отсутствуют, за исключением маслосъемных колпачков, которые требуют замены каждые 150-200 тысяч километров.

Согласно Александру Виноградову, предпочтительнее выбирать автомобили с автоматической коробкой передач, поскольку у механической коробки часто на 150-160 тысяч километров изнашивается подшипник первичного вала, аналогичный ресурс износа имеет и сцепление. Тем временем, если регулярно производить замену масла, то срок службы классической четырехступенчатой автоматической коробки будет сопоставим с ресурсом самого автомобиля.

Говоря о ходовой части, стоит учитывать возможные трудности при замене передних рычагов. Проблема заключается в том, что гайка крепления переднего сайлентблока закреплена в подрамнике и часто ползет. Для доступа к ней, на автосервисах приходится пилить подрамник, а затем закрывать отверстие. В результате такого ремонта подрамник начинает ржаветь и вскоре может потребовать замены. Александр Виноградов рекомендует обязательно осмотреть это место на наличие возможных ремонтов перед совершением покупки.

Ранее было выяснено, какие критерии важны для российских автолюбителей при выборе автомобиля перед покупкой и какие факторы они учитывают в первую очередь. О влиянии цен и отзывов в интернете на данную проблематику делились специалисты издания "Автоновости дня".