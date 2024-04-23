Как выбрать б/у Mitsubishi Lancer в хорошем состоянии за 400 000 рублей

Согласно мнению эксперта, при заданном бюджете можно подобрать автомобиль, возраст которого около 20 лет или немного моложе.

Самым распространенным двигателем для Mitsubishi Lancer 9 является 1,6-литровый с мощностью 98 лошадиных сил. Специалисты оценивают его ресурс примерно в 450-500 тысяч километров, при условии правильного и своевременного ухода за двигателем.

У этого двигателя нет явно выраженных слабых мест и типичных проблем. Однако, к недостаткам можно отнести маслосъемные колпачки, замена которых необходима каждые 150-200 тысяч километров, утверждает специалист.

Рекомендуется выбирать автомобили с автоматической трансмиссией. На механической коробке передач после пробега 150-160 тысяч километров могут возникнуть проблемы с износом подшипников первичного вала и сцеплением.

Специалист отмечает, что ресурс четырехступенчатой автоматической трансмиссии при регулярной замене масла сопоставим с ресурсом самого автомобиля.

Возможны некоторые трудности с подвеской при замене передних рычагов. Особенностями является то, что гайка крепления переднего сайлентблока крепится в подрамнике и может проворачиваться. Чтобы облегчить доступ к ней, на СТО иногда приходится распиливать подрамник и последующим его заменой. Подобный вид ремонта влечет за собой ускоренную коррозию. При приобретении автомобиля следует внимательно осмотреть данную проблему, советует Александр Виноградов.

Фото: Carsweek.ru

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