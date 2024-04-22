Скорость - это его сила, не так ли? Самые быстрые автомобили Geely в России.

Исследование динамики китайских автомобилей всегда привлекает внимание, особенно когда данные оказываются лучше, чем заявлено. Редакция Quto провела тестирование моделей Geely, доступных на российском рынке.

Например, седан Emgrand, являющийся единственным в линейке Geely, ускоряется до 100 км/ч за 11,9 секунды, вместо официально заявленных 12,6 секунд. Это соответствует классу сопоставимых автомобилей, отмечают специалисты.

Фото: Автоновости Дня

Аналогичная ситуация с новым 7-местным кроссовером Geely Okavango. Несмотря на официальное заявление о разгоне до 100 км/ч за 9,6 секунды, автомобиль достигает этой скорости на 1,2 секунды быстрее.

Фото: Автоновости Дня

Geely Coolray, после второй попытки, разгоняется до 100 км/ч за ровно 8 секунд, что на десятую долю секунды медленнее, чем заявлено производителем.

Фото: Автоновости Дня

BelGee X50, представляющий собой перелицованный Geely Coolray в предыдущем дизайне, достигает скорости 100 км/ч за 8,5 секунды, что на 0,1 секунды медленнее, чем заявлено.

Фото: Автоновости Дня

Geely Atlas, разгоняясь до 100 км/ч за 7,8 секунды, оказался быстрее, чем заявлено производителем. На модели Atlas Pro с 150-сильным двигателем ускорение составило 10,5 секунды, что на 0,5-0,6 секунды дольше, чем заявлено.

Фото: Автоновости Дня

Geely Tugella, кроссовер в купеобразном кузове, с двигателями мощностью 199 л.с. и 238 л.с., разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем заявлено - 7 секунд против 7,4 и 6,9 секунды соответственно.

Флагманский кроссовер Geely Monjaro достигает скорости 100 км/ч за 8,1 секунды. Это единственный случай, когда реальная динамика немного уступает официальным данным - разгон был заявлен за 7,7 секунды.

Помним, что в начале апреля был представлен обновленный флагманский кроссовер Monjaro 2024 года выпуска. Цена осталась на том же уровне, но появилась возможность выбрать черный цвет отделки интерьера и эксклюзивные пакеты дизайна.