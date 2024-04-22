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Скорость - это его сила, не так ли? Самые быстрые автомобили Geely в России.

Исследование динамики китайских автомобилей всегда привлекает внимание, особенно когда данные оказываются лучше, чем заявлено. Редакция Quto провела тестирование моделей Geely, доступных на российском рынке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2024, 13:02
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Фото: Автоновости Дня

Исследование динамики китайских автомобилей всегда привлекает внимание, особенно когда данные оказываются лучше, чем заявлено. Редакция Quto провела тестирование моделей Geely, доступных на российском рынке.

Например, седан Emgrand, являющийся единственным в линейке Geely, ускоряется до 100 км/ч за 11,9 секунды, вместо официально заявленных 12,6 секунд. Это соответствует классу сопоставимых автомобилей, отмечают специалисты.

Фото: Автоновости Дня

Аналогичная ситуация с новым 7-местным кроссовером Geely Okavango. Несмотря на официальное заявление о разгоне до 100 км/ч за 9,6 секунды, автомобиль достигает этой скорости на 1,2 секунды быстрее.

Фото: Автоновости Дня

Geely Coolray, после второй попытки, разгоняется до 100 км/ч за ровно 8 секунд, что на десятую долю секунды медленнее, чем заявлено производителем.

Фото: Автоновости Дня

BelGee X50, представляющий собой перелицованный Geely Coolray в предыдущем дизайне, достигает скорости 100 км/ч за 8,5 секунды, что на 0,1 секунды медленнее, чем заявлено.

Фото: Автоновости Дня

Geely Atlas, разгоняясь до 100 км/ч за 7,8 секунды, оказался быстрее, чем заявлено производителем. На модели Atlas Pro с 150-сильным двигателем ускорение составило 10,5 секунды, что на 0,5-0,6 секунды дольше, чем заявлено.

Фото: Автоновости Дня

Geely Tugella, кроссовер в купеобразном кузове, с двигателями мощностью 199 л.с. и 238 л.с., разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем заявлено - 7 секунд против 7,4 и 6,9 секунды соответственно.

Флагманский кроссовер Geely Monjaro достигает скорости 100 км/ч за 8,1 секунды. Это единственный случай, когда реальная динамика немного уступает официальным данным - разгон был заявлен за 7,7 секунды.

Помним, что в начале апреля был представлен обновленный флагманский кроссовер Monjaro 2024 года выпуска. Цена осталась на том же уровне, но появилась возможность выбрать черный цвет отделки интерьера и эксклюзивные пакеты дизайна.

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