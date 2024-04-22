Сколько стоит владение одной из главных альтернатив Hyundai Creta? "Итак, Nissan Kicks - весьма привлекательный вариант."

Владение популярным китайским кроссовером Geely Coolray в России обойдется владельцам примерно в 1,87 млн рублей за пять лет использования. Аналитики Национального агентства по продажам исследования автомобильного рынка (НАПИ) рассчитали, что в эту общую стоимость войдут как расходы на обслуживание и содержание машины, так и потери в цене на протяжении указанного периода.

Согласно данным аналитиков, стоимость владения "Кулреем" в комплектации Flagship Sport на каждый пройденный километр составит 24,97 рубля, а ежемесячные расходы при использовании этого автомобиля будут достигать около 31,2 тыс. рублей. За год общая сумма расходов составит 374,6 тыс. рублей, а за пять лет – 1,87 млн рублей.

При проведении расчетов специалисты НАПИ учитывали ситуацию владения автомобилем в Москве при среднегодовом пробеге 15 тыс. километров. В общие затраты на владение были включены расходы на страхование (ОСАГО и КАСКО), приобретение и замену шин, топливо с учетом официального расхода, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата различных сборов и транспортного налога.

На сегодняшний день кроссовер Geely Coolray представлен на российском рынке в трех версиях: с обновленным дизайном от 2 609 990 рублей, с предыдущим дизайном от 2 344 990 рублей и под маркой BelGee как X50, самая доступная версия которой стоит всего 2 290 990 рублей.

Интересно, что в начале апреля цены на обновленную модель Geely Coolray стали более привлекательными. Хотя ценник остался на том же уровне, новые комплектации 2024 года выпуска получили "особую выгоду", позволяющую сэкономить на покупке до 100 тыс. рублей.