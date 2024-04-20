Эксперт: Я узнал ценную информацию о шинах Soft

Гонщик Джордж Расселл стал центром внимания на трассе в Шанхае, проведя спринт на мягких шинах в одиночестве. Несмотря на потерю позиций в начале гонки, британец смог подняться на восьмое место, заработав одно ценное очко.

В интервью после гонки Расселл поделился своими впечатлениями: «Определённо было разумным выбрать мягкие шины. Они показали себя хорошо на дистанции, и я смог получить важные данные о них для завтрашней гонки».

Гонщик также отметил, что его старт был удачным, но из-за попадания на внешнюю траекторию в первом повороте, он потерял две позиции, которые планировал отыграть. «Если бы не это, возможно, гонка сложилась бы для меня иначе», - добавил Расселл.

Касаясь прошедшей квалификации, гонщик признал, что команда имела проблемы, но выразил надежду на улучшение ситуации в предстоящей гонке: «Вчера мы не смогли показать хороший результат в квалификации, но сегодня мы постараемся исправить положение».