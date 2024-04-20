Риккардо: Этот уик-энд - мой лучший в этом сезоне

В Шанхае гонщик Даниэль Риккардо впервые в этом сезоне обошел своего партнера по команде Visa RB - Юки Цуноду - в квалификации. Цунода испытывает трудности на этом этапе. Риккардо, стартуя с 12-й позиции, надеется на заработок очков в воскресенье.

Даниэль Риккардо (12-й): "Это мой лучший уик-энд в этом сезоне. Я заметил улучшения после замены шасси перед этапом в Китае. Очень радует позитивная динамика, но пока это только одна трасса."

Гонщик подчеркнул свою привязанность к трассе в Шанхае и намекнул на необходимость продемонстрировать высокую скорость на последующих гонках.

Риккардо описал некоторые трудности, с которыми столкнулся во время утреннего спринта, но выразил удовлетворение от своего участия. Гонщик также выразил надежду на более успешное выступление в главной гонке.

Гонщик выразил уверенность в возможности превзойти некоторые машины, которые стартуют впереди него. Риккардо также рассказал о том, что асфальт на трассе изменился, что повлияло на условия гонки.

Юки Цунода (19-й): "Этот уик-энд был непростым для меня. Мне удалось найти подход на утреннем спринте, но проблемы все равно остались. Несмотря на удовлетворение проездом в квалификации, всё равно чувствовалось недостаточное сцепление задних колес".

Гонщик обозначил сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, и выразил надежду на улучшение ситуации. Цунода подчеркнул необходимость изменений для повышения темпа.

Оба гонщика остаются полны надежды на улучшение ситуации и более успешное выступление в главной гонке в воскресенье.