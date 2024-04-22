Риккардо: Очень важно, чтобы Стролл извлек из этого поуки уроки

Драма на трассе: Даниэль Риккардо впервые публично высказал своё недовольство после столкновения с Лэнсом Строллом на гонке, которое повлекло серьезные проблемы.

Пилот команды McLaren не скрывает своего раздражения: "Если стюарды примут решение о штрафе и потере пяти позиций на стартовой решётке следующего этапа, а Стролл продолжит обвинять меня, это будет уже серьёзная проблема."

Несмотря на обычное спокойствие, Риккардо убеждён, что Стролл должен взглянуть на произошедшее и сделать выводы: "С опытом, который у него есть, он не должен так реагировать. Ошибки случаются с каждым из нас, и мне в том числе. Однако Лэнс ещё не осознал, что именно он испортил не только свою гонку, но и мою. Это проблема, затрагивающая всех. Ему нужно проанализировать произошедшее и извлечь из этого урок".