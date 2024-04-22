Rolls-Royce пытается вернуть белые стенки шин.

В мире роскошных автомобилей, окрашенных в бесконечное множество оттенков серебра, Rolls-Royce выделяется среди всех. Престижный бренд только что представил Spirit of Expression - серию из трех специальных моделей для Китая, одна из которых оснащена белоснежными шинами.

Это оказался лавандовый седан Ghost Extended, прозванный "Экспрессионизм". Rolls-Royce назвал цвет Boraclay Blue, в честь острова Бораклай на Филиппинах. Компания утверждает, что цвет вдохновлен "уникальными оттенками, видимыми в переходный момент от заката к сумеркам, когда небо кажется сливаться с морем Сулу". Честно говоря, нам просто радостно, что это не серебро.

Эта индивидуальная модель установлена на 21-дюймовых колесах, а для прикосновения старой школы по бокам шин есть узкие белые полосы. Это, конечно, не эпоха белоснежных шин 1950-х годов, но для современной шины с ультранизким профилем она выделяется. Если цветовая схема интерьера в лаймовом и черном цветах вас скучает, посидите несколько часов и посчитайте стежки в роскошном салоне. Rolls-Royce сообщает, что в четырех дверях Ghost насчитывается 104 268 стежков. Выражаем соболезнования тому, кто действительно должен был их пересчитывать.

Еще один цвет можно найти в модели Escapism - двухцветном оранжево-сером Spectre. На самом деле это оттенок красного цвета, названный Lantana, в честь цветка Лантана, обнаруженного в Южной Америке. У машины нет белых стенок шин, но эта изящная двухдверка установлена на огромных 23-дюймовых семиспицевых колесах. Как и в Ghost, внутри присутствуют любопытные цвета - фиолетовый и серый являются основными оттенками. Оранжевые стежки создают контраст, и хотя мы не знаем, сколько их на двери, Rolls-Royce утверждает, что в Starlight Headliner установлено 960 оптических волокон.

Последний автомобиль в этой тройке называется Magnetism. Это Phantom Extended, сочетающий голубоватый оттенок серого цвета под названием Cala Luna Sand с синей крышей Kabira Blue. Позволим ли нам сказать, что это более спокойный автомобиль в этой группе, но это все равно означает более 1 000 огней для потолка и более 43 000 стежков для мотива водопада внутри автомобиля.

Rolls-Royce говорит, что это первые индивидуальные машины, заказанные через специальный офис компании в Шанхае. Каждая из них предназначена для клиента в Китае, но прежде чем это произойдет, они будут выставлены на этогоднем автосалоне Auto China в Пекине, начало которого запланировано на конец недели.

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