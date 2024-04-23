Росберг считает, что переход в Ferrari будет лучшим решением для Льюиса

Недавно Нико Росберг высказал мнение о решении своего бывшего напарника Льюиса Хэмилтона перейти в команду Ferrari. По мнению Росберга, Хэмилтон принял правильное решение.

«Шарль Леклер не склонен к конфликтам с партнёрами по команде, поэтому сотрудничество с Хэмилтоном, вероятно, будет довольно гармоничным. Я уверен, что в Ferrari всё будет отлично», - поделился мнением Росберг.

Бывший пилот также выразил своё мнение относительно квалификаций: «Я считаю, что Шарль - второй по скорости после Ферстаппена, а Хэмилтону уже исполнится 40 лет. Очевидно, что в определённый момент он может стать медленнее».

Росберг утверждает, что переход Хэмилтона в Ferrari - лучшее решение: «Я думаю, что Льюис снова сделал правильный выбор, как это было десять лет назад, когда он перешёл из McLaren в Mercedes. Тогда McLaren побеждали, а Mercedes отставали. После его перехода ситуация изменилась: McLaren начали терять позиции, а Mercedes - выигрывать. Возможно, и на этот раз всё сложится благоприятно».