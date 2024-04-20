Серхио Перес: Обогнать Карлоса и Фернандо было сложно

Весь спринт на Гран При Шанхая для Серхио Переса был насыщен борьбой с Фернандо Алонсо, Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. На последних кругах гонщик из Red Bull Racing смог опередить обоих соперников, финишировав на третьем месте.

«Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы обогнать Карлоса и Фернандо. Мы соперничали, двигаясь бок о бок, поэтому деградация шин была очень высокой», - поделился своими впечатлениями Серхио Перес.

В определенный момент мне даже пришлось отбиваться от атак Шарля Леклера в четырнадцатом повороте. Но я смог удержаться, после чего обогнал Алонсо и Сайнса. Они слишком увлеклись схваткой друг с другом, и я смог воспользоваться этим моментом. В результате финиша я оказался рядом с Льюисом Хэмилтоном», - добавил гонщик.