Серхио Перес о характере гонки: "Это была не самая простая гонка"

Гонщик Серхио Перес, выступающий в Шанхае, поделился своими мыслями после подиума на гонке.

Задавая вопрос, журналисты интересовались, как прошли последние 17 кругов гонки и почему не удалось опередить гонщика из команды Ferrari.

Серхио Перес: "У меня не было шансов догнать Ландо. Он продемонстрировал высокий темп и отлично управлял износом шин, поэтому отрыв между нами оставался практически неизменным".

Гонщик объяснил, что преследование соперника серьезно влияет на износ шин из-за перегрева, но это было необходимо для попытки обогнать Шарля.

Отвечая на следующий вопрос о позиции на трассе после того, как его обошел Фернандо Алонсо, Перес рассказал:

Серхио Перес: "Я оказался внутри относительно Макса, что не позволило мне двигаться так быстро, как хотелось бы. Пришлось бороться, чтобы вернуть позицию и из-за этого перегрел шины".

"Эта гонка не была легкой. Мне кажется, что мы не смогли правильно настроить машину после спринта, поэтому делали шаг назад", - добавил Серхио Перес.

На вопрос о выступлении в спринте гонщик ответил:

Серхио Перес: "Спринт отличается от основной гонки, ведь там много машин на трассе, и сложно оценить баланс. Нам нужно изучить данные и понять, как можно было бы показать лучший результат".