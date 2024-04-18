Новый Super Snake от Shelby: 830 л.с. и компрессор для Mustang

Американская компания Shelby American в четверг объявила о своем первом шаге на платформе поколения S650 Ford Mustang: 2024 Super Snake. Основанный на последней версии пони-кара Ford, этот автомобиль поставляется с целым рядом улучшений, ориентированных на повышение производительности, включая доступный 830-сильный компрессорный V-образный 8-цилиндровый двигатель.

“Мы разработали Shelby Super Snake, чтобы он был вершиной наших спортивных автомобилей на основе классического спортивного автомобиля Ford Mustang,” - сказал генеральный директор Shelby American Джо Конуэй в заявлении. “Это соответствует видению Кэррола Шелби, что каждое поколение автомобилей улучшает породу. Сотрудничая с Ford Motor Company, Whipple и другими ведущими компаниями, наша команда из Лас-Вегаса создала наш лучший Shelby Super Snake на сегодняшний день.”

2024 Super Snake доступен с двумя вариантами двигателя: атмосферным 5,0-литровым V-образным 8-цилиндровым Coyote мощностью 480 л.с. или версией этого двигателя с компрессором Whipple мощностью 830 л.с. Независимо от выбора, Shelby обеспечил Super Snake другой подвеской для "более резкой реакции на повороты", свободным выхлопом Borla, более мощными тормозами и лучшим охлаждением для "раскрытия потенциала силовой установки". При выборе шестиступенчатой механической коробки передач вы также получите короткое переключение передач и односекционный карданный вал.

Улучшения во внешнем виде Super Snake соответствуют буйному двигателю. Самое яркое внимание привлекают колеса - кованые магниевые диски диаметром 20 дюймов, обутые в летние шины, которые снижают около девяти фунтов невесомой массы с каждого угла.

Легкость не ограничивается только этим. Super Snake имеет свой собственный алюминиевый капот, карбоновые передние крылья широкого профиля, элемент бампера, решетку, боковые пороги и нижний диффузор. При выборе кузова фастбек вы также получите большое карбоновое заднее крыло. А если выберете кабриолет, вам придется довольствоваться более скромным спойлером типа "утка".

В интерьере есть несколько специфических для Shelby деталей, включая вышитые сиденья, вышитые коврики, лампы-приветствия с изображением кобры, пороги дверей Super Snake и серийную металлическую табличку на панели приборов. При выборе механической коробки передач вы получите шаровую ручку с логотипом Shelby.

Shelby American еще не объявила цены на 2024 Super Snake, но сообщила, что производство начнется в середине лета. Компания планирует выпустить всего 250 экземпляров в год, поэтому если вы хотите приобрести один из них, рекомендуем обратиться как можно скорее. Кроме того, каждый Super Snake поставляется с гарантией на 3 года или 36 000 миль, и остается действующей оригинальная гарантия на силовую установку Ford.

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