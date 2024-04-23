Стоимость ОСАГО и каско для Solaris и XCITE: что говорят страховщики

Страховые компании провели расчеты страховых премий для различных автомобилей и водителей, изменяя данные по возрасту и семейному положению.

Новый кроссовер XCITE X-cross 7 (который по сути является Chery Tiggo 7 Pro, но с другим брендом) еще не вышел официально на рынок. Поэтому все цифры пока лишь предварительные. Автомобиль оснащен 147-сильным турбомотором объемом 1,5 литра в паре с вариатором.

Для опытного водителя 40 лет из Москвы с 20-летним стажем, без происшествий за плечами, с семьей и детьми, страховка ОСАГО обойдется в 7948,46 рублей по расчетам в компании «АльфаСтрахование». Как сообщили в компаниях "Согласие" и "ВСК", стоимость составит 7286 рублей. В "РЕСО-Гарантии" данная услуга оценивается немного ниже - 6764 рубля. Полис КАСКО в этой же компании будет стоить 72 169 рублей. А в "ВСК" его стоимость составит 58 675 рублей.

Для другого случая страховка необходима 25-летнему жителю Санкт-Петербурга с тремя годами водительского стажа. За все это время он не попадал в ДТП, не имеет гаража, женат и пока бездетен. Стоимость ОСАГО варьируется здесь от 14 215 до 17 178,62 рубля. Страховка КАСКО составит около 92,3-117 тыс. рублей.

Фото: Carsweek.ru

Для седана Solaris KRS (тот же Kia Rio, но под другим брендом) стоимость ОСАГО для опытного водителя с семьей и безаварийным прошлым составит в среднем от 6,7 до 7,94 тысяч рублей. Наиболее доступный полис КАСКО оценили в 64 937 рублей.

Для молодого водителя из предыдущего примера страховка ОСАГО обойдется от 13 100 рублей. В то время как полис КАСКО по оценкам страховых компаний будет стоить значительно дороже - минимум 85 526 рублей.

Фото: Carsweek.ru

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