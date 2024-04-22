Smart представила эскизы прототипа концепта Smart #5

Сегодня мы говорим о новом Smart #5, который в скором времени займет свое место среди среднеразмерных SUV. Первую презентацию самого большого и просторного Smart мы увидим на Пекинском автосалоне, который стартует уже на этой неделе - 25 апреля. Модель будет представлена как концепт, а в серийное производство автомобиль планируется запустить во втором полугодии 2024 года.

Новый паркетник под индексом пять присоединится к линейке кроссоверов smart #1 и #3. Среди преимуществ #5 производитель выделяет просторный салон и универсальность. Этот среднеразмерный кроссовер премиум-класса предназначен для тех, кто ведет активный образ жизни.

На первых тизерах мы видим довольно брутальный автомобиль с квадратными пропорциями, грубыми линиями и высоким клиренсом. У паркетника короткие свесы и крупные колеса. По сравнению с текущей линейкой марки, новинка отличается - предыдущие модели были более классическими и предназначались для городской жизни.

Концепт-кар демонстрирует багажник на крыше, а также новинка комплектуется несколькими аксессуарами для кемпинга. О технических деталях мы узнаем в день премьеры. На данный момент известно, что #5 будет крупнее #1 и #3 (их длина составляет 4 270 мм и 4 440 мм соответственно).

Предполагается, что новинка может быть построена на архитектуре SEA, которую уже используют модели Zeekr, Polestar и Volvo с схожими размерами. Автомобиль получит сразу два электромотора и полный привод. Если ожидания сбудутся, то это будет первый электрокар, который получит доступ к 800-вольтовой архитектуре. По предварительным данным, без подзарядки автомобиль сможет проехать более 600 км.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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