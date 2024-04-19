Презентован новый гибридный кроссовер Evolute i-Space премиум-класса за три миллиона.

Компания «Моторинвест» объявила о начале производства нового гибридного паркетника Evolute i-Space на заводе в Липецкой области. Автомобиль оснащен 19-дюймовыми колесными дисками с аэродинамическими накладками, панорамной крышей и обтекаемым кузовом. Его длина составляет 4,76 метра, что позволяет занять промежуточное положение между среднеразмерными внедорожниками и минивэнами.

Evolute i-Space базируется на китайском кроссовере Donfeng Fengon E5, который дебютировал на родном рынке более года назад. Для российского автомобильного рынка была разработана специальная модификация с учетом предпочтений местных водителей.

Фото: Carsweek.ru

Интерьер i-Space оформлен в минималистичном стиле, с использованием качественных материалов, продуманной эргономики и современной графики дисплеев без лишних бликов.

Мультимедийная система HiCar 3.0 обеспечивает быстрый отклик сенсорного экрана, сравнимый с современными смартфонами. Однако перевод отдельных пунктов меню на русский язык вызывает определенные сложности. В автомобиле также сохранены физические кнопки и тумблеры, несмотря на акцент на экраны.

В состав гибридной системы DE-I от Seres Group входит 110-сильный атмосферный мотор объемом 1,5 литра, работающий независимо от передних колес. Ускорение осуществляется электродвигателем. Также установлен аккумуляторная батарея емкостью 17,5 кВт⋅ч, которую можно заряжать от обычной розетки. На одном заряде гибрид способен проехать около 87 километров, общий запас хода составляет впечатляющие 1150 километров.

На трассе расход топлива Evolute i-Space составляет 5-6 литров на каждые 100 километров, а автомобилю рекомендуется использовать бензин марки АИ-92.

Стоимость i-Space включает в себя единственную комплектацию, богато оснащенную всем необходимым, и составляет 3 миллиона рублей по выгодной трейд-ин цене и условиям кредита. Без учета скидок цена автомобиля составляет 3,36 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей Evolute в России превысили отметку в 1000 экземпляров.