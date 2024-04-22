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OMODA С7: официально анонсирована премьера кроссовера, ждем его в России.

На предстоящем Пекинском автосалоне бренд OMODA обещает порадовать публику - анонсирован новый кроссовер OMODA С7, который скоро появится на российском рынке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2024, 16:11
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Фото: Autostat.ru

На предстоящем Пекинском автосалоне бренд OMODA обещает порадовать публику - анонсирован новый кроссовер OMODA С7, который скоро появится на российском рынке.

По информации от пресс-службы производителя, новинка С7 позиционируется как автомобиль премиум-класса с увеличенными размерами по сравнению с моделью OMODA С5. Дизайн автомобиля поражает: острые линии передней части плавно переходят в рельефный профиль с прямыми очертаниями, а задние фонари подчеркивают высокую технологичность.

На сегодняшний день в России OMODA предлагает кроссовер OMODA C5 в двух вариантах с передним и полным приводом, а также седаны OMODA S5 и более мощную версию S5 GT. Продажи электрического кроссовера OMODA E5 в России начнутся в апреле 2024 года.

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