OMODA С7: официально анонсирована премьера кроссовера, ждем его в России.

На предстоящем Пекинском автосалоне бренд OMODA обещает порадовать публику - анонсирован новый кроссовер OMODA С7, который скоро появится на российском рынке.

По информации от пресс-службы производителя, новинка С7 позиционируется как автомобиль премиум-класса с увеличенными размерами по сравнению с моделью OMODA С5. Дизайн автомобиля поражает: острые линии передней части плавно переходят в рельефный профиль с прямыми очертаниями, а задние фонари подчеркивают высокую технологичность.

На сегодняшний день в России OMODA предлагает кроссовер OMODA C5 в двух вариантах с передним и полным приводом, а также седаны OMODA S5 и более мощную версию S5 GT. Продажи электрического кроссовера OMODA E5 в России начнутся в апреле 2024 года.