Что произойдет с авторынком при новой индексации утильсбора?

Автопроизводитель АВТОВАЗ предложил увеличить утилизационный сбор для различных типов автомобилей с целью привлечения иностранных инвестиций. Согласно заявлению президента компании Максима Соколова, увеличение сбора должно стимулировать развитие локального производства и создание новых рабочих мест.

Представитель компании РОЛЬФ Николай Иванов считает, что увеличение утилизационного сбора не поможет защитить отечественных производителей, так как модельные ряды и предпочтения потребителей сильно отличаются. Эксперт подчеркнул, что данная мера может негативно отразиться на рынке и не способствовать локализации производства китайскими марками.

С другой стороны, руководитель компании Expocar Александр Ковалев отметил, что многие китайские компании уже активно работают над локализацией производства в России из-за высоких пошлин. Повышение утилизационного сбора может стать дополнительным стимулом для развития локальной сборки, однако отразится на ценах автомобилей доступного сегмента.

Генеральный директор компании АВТОДОМ Андрей Ольховский высказал мнение о том, что установление четких правил в отношении увеличения утилизационного сбора является необходимым. Это, по его словам, позволит определить, какие автомобили подпадут под новые правила, а какие останутся за их пределами.

В целом, эксперты сходятся во мнении о том, что повышение утилизационного сбора может повлиять на цены китайских автомобилей на рынке России, а также способствовать развитию локального автопрома. Страхи относительно полного исчезновения китайских марок с российского рынка из-за увеличения пошлин, пока остаются неоправданными.

Новые шаги в развитии автомобильной отрасли и мнения экспертов о последствиях увеличения утилизационного сбора – обсуждайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".