Начались продажи кабриолета Mercedes-Benz CLE 2024 года

Новый кабриолет - это автомобиль со складным мягким верхом, способный преобразоваться за 20 секунд. Как сообщается, процедуру открытия и закрытия крыши можно произвести и на ходу со скоростью до 60 км/ч. Эти функции, несомненно, улучшают комфорт и удобство эксплуатации, но не являются чем-то совершенно новым для автомобилей этого типа. О такой возможности узнали на портале autonews.ru.

Немецкий производитель автомобилей стремился сделать модель еще более комфортной и функциональной. Кабриолет был оборудован рядом передовых систем, включая Airscarf и Aircap. Функция Airscarf направляет поток теплого воздуха на шею передних пассажиров, в то время как Aircap использует дефлекторы для оптимизации воздушного потока в салоне во время движения с открытой крышей.

В качестве силовой установки автомобиль получил 2,0-литровый турбированный двигатель, который развивает мощность 255 л.с. и крутящий момент 400 Нм. Тем, кто желает больше мощности, предлагается версия CLE 450 4Matic с 3,0-литровым турбированным мотором, который выдает 375 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Обе версии силовой установки работают в паре с полноприводной системой и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Кабриолет CLE из линейки Mercedes-Benz C-Class был модифицирован по сравнению с предыдущими моделями. Увеличилась колесная база на 25 мм, достигнув отметки в 2865 мм. Габариты автомобиля составляют 4850x1861x1424 (длина, ширина, высота).

Благодаря возможности быстрого открытия/закрытия крыши на ходу до 60 км/ч, кабриолет обеспечивает дополнительный комфорт и защиту от непогоды для водителя и пассажиров.

Внутреннее пространство автомобиля радует более роскошными удобствами, включая 12,3-дюймовый дисплей приборной панели, изысканную подсветку салона, в том числе задних сидений. Кожаные сиденья автомобиля покрыты специальным материалом, сохраняющим прохладу даже при солнечных лучах. В салоне представлено пять вариантов цветовой гаммы. Опционально доступна аудиосистема Burmester с 17 динамиками, включая 4 встроенных в подголовники передних сидений.

Ранее кабриолеты C-Class компании Mercedes-Benz поставлялись на российский рынок с 2016 по 2020 год, как импортные автомобили из Германии. Начальная цена на момент начала продаж составляла 3,4 млн рублей за базовую комплектацию.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты рекомендуют менять салонные фильтры в автомобиле каждую весну в целях сохранения здоровья водителя и пассажиров, так как это играет не последнюю роль в общем благополучии и комфорте в салоне.