Стигл: Формула 1 по-прежнему удивляет, итоги гонки остаются неожиданными

В последней гонке в Шанхае Ландо Норрис во второй раз в этом сезоне поднялся на подиум, финишировав на втором месте. Этот результат оказался лучшим для McLaren в 2024 году. Интересно, что и сам гонщик, и руководитель британской команды Андреа Стелла были приятно удивлены настолько высоким уровнем конкурентоспособности.

Андреа Стелла отметил: "Как и для Ландо, такой высокий результат стал приятным сюрпризом и для нас! Мы ожидали минимизировать потери во время подготовки к гонке в Шанхае, но в итоге смогли выступить лучше, чем на предыдущих этапах сезона, начиная с поул-позиции перед спринтом.

Считаю, что даже в субботний спринт мы могли бы финишировать вторыми, если бы не некоторые сложности на старте в первом повороте. Однако на квалификации мы были конкурентоспособными, а в гонке проявили себя уверенно. Теперь нам предстоит поработать над улучшением точности наших прогнозов и общего понимания, так как в Формуле 1 непредсказуемо, учитывая множество переменных".

В любом случае, этот результат приносит удовлетворение и радость. Я очень рад за всех сотрудников McLaren, которые участвовали в этом успехе.

Во время гонки в Шанхае был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), который вызвал опасения в команде, так как Ландо уже прошел въезд на пит-лейн. Однако, благодаря продолжительности периода VSC, команда смогла провести пит-стоп на следующем круге и вернуться на трассу, удерживая вторую позицию. Это стало возможным благодаря отличной скорости машины и мастерству Ландо.

Также стоит отметить, что машина Оскара получила серьезные повреждения, что снизило аэродинамическую эффективность диффузора. В итоге команда довольна тем, что Пиастри смог удержаться в первой десятке".

Благодаря очкам, заработанным Норрисом за второе место и Пиастри за восьмое, McLaren укрепила свои позиции на четвертой строчке в общем зачёте конструкторов и увеличила отрыв от Mercedes".