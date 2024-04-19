Стелла: Уровень гонщика решал всё в квалификации

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, поделился своим мнением о результатах квалификации, определившей стартовый порядок спринт-гонки: Ландо Норрис начнет гонку с первой позиции.

Вопрос: Вас можно поздравить с отличным результатом?

Андреа Стелла: Я думаю, что поздравления в первую очередь заслуживает Ландо, потому что в таких условиях, как сегодня, все зависело исключительно от мастерства гонщика, от его профессионализма. И Ландо справился с этим на отлично. Оскар Пиастр также показал хорошую работу, но, к сожалению, из-за проблем с коробкой передач на его машине в последнем повороте он потерял скорость.

По-видимому, именно из-за этой ситуации он упустил возможность показать лучшее время, и если бы не это, то оба гонщика McLaren могли бы стартовать с более высоких позиций в спринт-гонке завтра. Тем не менее, в целом, квалификация прошла успешно для нашей команды.

Вопрос: Почему сначала было удалено время Ландо, но затем восстановлено?

Андреа Стелла: Мы полагаем, что это произошло из-за того, что на одном из предыдущих кругов он выехал за пределы трассы в последнем повороте, и судьи могли подумать, что это нарушило условия для следующего круга, на котором Ландо установил лучшее время. Однако в финальном круге он прошел безупречно, без каких-либо инцидентов.

Вопрос: Вы обращались в FIA за разъяснениями, или решение о восстановлении времени было принято автоматически?

Андреа Стелла: Сами представители FIA восстановили время за последний круг, потому что если вы выезжаете за пределы трассы в последнем повороте, то начинаете следующий круг с намного меньшей скоростью. Фактически, Ландо потерял три десятых времени из-за того, что покинул трассу в последнем повороте.

Вопрос: Предполагаю, вы довольны тем, что решение судей было пересмотрено?

Андреа Стелла: Конечно, мы очень рады начать спринт-гонку с первой позиции! Ландо заслужил это полностью, и я надеюсь, что все сотрудники McLaren насладятся сегодняшним успехом.