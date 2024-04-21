Отсутствие времени - не оправдание: Стролл признал, что не среагировал

На гонке в Шанхае Фернандо Алонсо смог подняться на второе место, однако не смог удержаться и финишировал на седьмой позиции.

Его напарник из команды Aston Martin, Лэнс Стролл, попал в неприятный инцидент перед первым рестартом, столкнувшись с Даниэлем Риккардо, за что получил 10-секундный штраф и финишировал на пятнадцатой строчке.

Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями: «Сегодня мы не могли показать хороший темп, поэтому гонка была сложной и насыщенной событиями. Важно было заработать несколько баллов и удержать лучший круг».

Пилот сообщил: «Мой старт был хорошим, и я поднялся на вторую позицию. Я думал, что удастся возглавить гонку на один круг, но этого не случилось. Постоянные выезды на асфальт заставили нас скорректировать стратегию - не хватало жёстких шин, пришлось перейти на мягкие».

Алонсо подытожил: «В целом, это была неплохая гонка, но нам нужно улучшить гоночный темп, чтобы бороться за позиции, которые мы имеем в квалификации».

Лэнс Стролл также прокомментировал гонку: «Мы рассчитывали на хороший результат. С Soft-шинами у меня были успешные обгоны, что важно для борьбы за очки».

Пилот рассказал: «На остановке в боксах во время виртуального Safety Car я оказался далеко впереди, но реальный автомобиль безопасности заставил всех резко замедлиться».

Стролл выразил сожаление: «У меня не было времени на реакцию, чтобы избежать столкновения с Риккардо. Меня оштрафовали, хотя инцидент был вызван впереди мной».

После замены части переднего крыла я оказался в хвосте, и моя гонка, по сути, закончилась. Жаль, что я не заработал очки, но мы готовы к следующему этапу в Монако».