Тео Пуршер дебютировал в серии IndyCar вместе с командой Arrow McLaren.

Прошлогодний победитель Формулы 2, Тео Пуршер, решил расширить горизонты и принял участие в тренировках по машине IndyCar. В настоящее время он выступает в японской серии SuperFormula, однако не упускает возможности попробовать себя в других соревнованиях.

Ранее мы сообщали о том, что французский гонщик присоединился к команде Arrow McLaren, где занял вакантное место. По информации из Лонг-Бич, на улицах города Пуршер продемонстрировал 21-е время, преодолев 35 кругов.

После тренировки Тео поделился своими впечатлениями: «Это было невероятно, я очень рад вернуться за руль. Машина отличная, но трасса довольно неровная, и физическая нагрузка здесь действительно высокая. Однако я быстро учусь, поэтому ожидаю, что на следующей тренировке я покажу себя с лучшей стороны».

Тео Пуршер пришел на замену Дэвиду Малукасу, получившему травму левого запястья в результате инцидента на велотренировке. Кроме него, в Гран При Лонг-Бич примут участие Маркус Армстронг и Кристиан Лундгард, также известные по выступлениям в Формуле 2.

Готовясь к соревнованиям, Тео пообщался с Лундгардом, чтобы лучше понять, что его ждет: «Кристиан рассказал мне, что машина похожа на ту, на которой мы гоняли в Формуле 2, так как здесь нет усилителя рулевого управления. Она больше напоминает Ф2, чем Ф1, но двигатель здесь значительно мощнее».

Хотя мечта всех гонщиков – выступить в Формуле 1, Тео Пуршер рад возможности дебютировать в IndyCar. «Мне сложно рассчитывать на высокий результат, мне просто важно привыкнуть к новой среде. Я новичок, но, возможно, смогу внести свой вклад в настройку машины», – поделился своими мыслями молодой гонщик.