Tesla исправит проблему с педалями в пикапах Cybertruck, используя дрель.

Почти все электрические пикапы, выпущенные компанией, были отозваны из-за дефекта в педали. Механики уже приступили к устранению проблемы путем сверления отверстия и установки заклепки. Видеоролик, опубликованный пользователем Аароном Кашем в социальных сетях, показывает, что процесс ремонта занимает всего 35 секунд.

Несмотря на относительную простоту исправления дефекта, эксперты предупреждают о возможных аварийных ситуациях из-за него. Поэтому рекомендуется срочно откликнуться на отзыв и направить автомобили на проверку и ремонт.

Компания Tesla уже предприняла необходимые шаги, пригласив владельцев пикапов в официальные дилерские центры для проведения работ по устранению дефекта и дополнительных проверок.

Фото: Carsweek.ru

Отзыв затронул 3 878 электрических пикапов, что охватывает практически все выпущенные на сегодняшний день данной модели. Также стоит отметить, что специалисты уже раскрыли информацию о стоимости подержанных Toyota Camry, Hyundai Creta и Volkswagen Polo, что может свидетельствовать о постепенном оживлении рынка.