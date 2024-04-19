Tesla продала больше Cybertrucks за четыре месяца, чем Hummer EVs за весь прошлый год.

Автомобильная компания Tesla не разглашает точные цифры продаж по конкретным моделям, поэтому определить, сколько Cybertruck'ов было продано, можно сравнить с попыткой посчитать черных кошек в Хэллоуинскую ночь. Однако дела становятся гораздо точнее, когда правительство начинает расследование. Новый отзыв для каждого построенного Cybertruck'а показал, что автопроизводитель поставил 3 878 электрических грузовиков с декабря прошлого года по 4 апреля.

Это крайне незначительное количество по сравнению с общим объемом продаж грузовиков на американском рынке, но это число выглядит лучше по сравнению с прямыми конкурентами. Tesla начала производство Cybertruck'а только с ноября, и уже поставила больше грузовиков, чем Hummer EV, проданных за весь прошлый год. GMC продала всего 3 260 Hummer EV в 2023 году, и Tesla уже опережает их в 2024 году, несмотря на 83 000-процентный рост продаж GMC в первом квартале. GM продала всего 1 688 единиц к концу марта, что является увеличением с двух проданных единиц в 2023 году.

Несмотря на контроверсиальный дизайн, сомнительное качество и множество других проблем, Cybertruck уже угрожает устоявшимся моделям, таким как Rivian R1T, который продал 2 399 грузовиков за первые три месяца этого года. Это число вырастает до 3 562 поставок с учетом продаж декабря 2023 года. Но он все еще отстает от Tesla.

Однако Cybertruck уступает в продажах одному электрическому грузовику — Ford F-150 Lightning. Компания Ford сообщила ранее в этом месяце, что продала 7 743 Lightning'а в первом квартале года, что на 80,4% больше, чем в 2023 году, и число, которое Tesla, скорее всего, не сможет превзойти.

Если Tesla сохранит нынешний темп продаж, она поставит около 15 500 пикапов за год. Однако этот новый отзыв может снизить объем поставок. Причина отзыва — педаль акселератора, которая может выйти из строя и случайно удерживать нажатой педаль акселератора, увеличивая вероятность аварии.

Отзыв затрагивает каждый построенный Cybertruck с 13 ноября по 4 апреля. Причиной проблемы стало мыло, которое рабочие использовали для упрощения установки педали. Однако это также привело к ее склонности к выходу из строя. Tesla внедрила исправление на грузовиках, собранных после 17 апреля, и исправит уже построенные грузовики, которые еще не были доставлены.