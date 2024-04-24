Tesla анонсирует выпуск новых автомобилей, включая "доступные" модели. У Маска пока мало подробностей (обновлено)

23 апреля, 18:07 по восточному времени: Эта статья была обновлена с деталями с обращениями к Tesla.]

Последнее время вполне уместно задавать вопрос, помнит ли генеральный директор Tesla Илон Маск, что он управляет автомобильной компанией, или даже хочет ли этого. Что касается инвесторов, владельцев и поклонников по всему миру, недавно ходили слухи, что основное внимание Tesla сосредоточено на роботах, искусственном интеллекте и автономных роботакси, а не на обещанном электромобиле стоимостью $25 000. Все это происходит в то время, когда линейка автомобилей Tesla стала старее, чем когда-либо, и теряет позиции перед новыми электрическими конкурентами.

Однако финансовый отчет Tesla за первый квартал 2024 года, опубликованный сегодня перед ежеквартальным обращением к акционерам, кажется подтверждает, что в скором времени действительно появятся некоторые новые автомобили, включая "более доступные" модели.

Тем не менее сам генеральный директор почти ничего не сказал о этих моделях, предпочитая высказываться о искусственном интеллекте, роботакси, роботе Оптимусе и автономном вождении.

"Мы обновили нашу будущую линейку автомобилей, чтобы ускорить запуск новых моделей до начала производства, ранее запланированного на второе полугодие 2025 года", - гласит отчет. "Эти новые автомобили, включая более доступные модели, будут использовать элементы следующего поколения платформы, а также элементы наших текущих платформ и смогут быть произведены на тех же линиях, что и наша текущая линейка автомобилей."

"Поэтому мы ожидаем, что это скорее начало 2025 года, если не конец текущего года", - сказал Маск на обращении к акционерам. "Это не зависит от какого-либо нового завода или массовой новой линии производства. Он будет производиться на наших текущих линиях производства намного эффективнее. И мы считаем, что это должно позволить нам достичь более 3 миллионов единиц производственной мощности." В 2023 году Tesla произвела около 1,8 миллиона автомобилей.

Кроме того, Маск совсем не заинтересован в разъяснении реального плана продукции. На протяжении вызова во вторник вечером он либо уклонялся, либо отмахивался от вопросов о том, что будет дальше, включая когда один аналитик спросил, означают ли "новые продукты" обновления, такие как Highland Model 3, или совершенно новые автомобили.

Вместо этого Маск хотел говорить не о том, как Tesla собирается отбиваться от Hyundai или Nissan, а о том, как будет развивать сеть автономных такси в рамках сервиса, который он сравнил с Airbnb или Uber.

"Нас должны рассматривать как компанию по искусственному интеллекту и робототехнике", - сказал Маск аналитику. "Если вы оцениваете Tesla как просто автомобильную компанию... это просто неправильный подход. И если вы задаете неправильный вопрос, правильный ответ невозможен."

И Маск, и сегодняшний отчет далеко не дотягивают до того, чего, вероятно, хотели многие инвесторы и наблюдатели за Tesla: подтверждения о том, что появится электромобиль за $25 000, а может быть, объявления о новых кроссоверах и седанах взамен стареющих Model S, X, Y и 3. (Говорят также, что Roadster тоже в планах, но, как и Cybertruck до него, он долго откладывается и, вероятно, станет дорогостоящим нишевым продуктом.)

Ранее сообщалось, что роботакси - якобы полностью автономное транспортное средство, которое Tesla развернет в неопределенном новом "сервисе" - должно было ездить на той же платформе следующего поколения, что и более доступный компактный автомобиль. Но ранее в этом месяце Reuters сообщило, что программа была отменена, что Маск позднее опроверг. Его текущий статус неясен, но наблюдатели отрасли считают, что более доступные электромобили будут ключом к более широкому принятию, и Tesla готова первой предложить их, если только конкуренты из Китая и даже игроки, такие как Kia и Ford, не опередят Tesla в этом.

Помимо Cybertruck, который был запущен по более дорогой цене и с меньшим запасом хода, большинство новых моделей Tesla в последнее время были обновлениями существующих, например, улучшенный Model 3. Ранее сегодня Tesla официально представила версию Performance этого седана. Но совершенно новых моделей с нуля нигде нет, и это беспокоит как инвесторов, так и поклонников компании относительно ее способности сразиться с конкурентами.

Возможно, Маск даст более подробные сведения о предстоящих моделях на сегодняшнем обращении к акционерам. Если это произойдет, мы обновим эту историю.

Связаться с автором: patrick.george@insideevs.com