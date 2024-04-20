Mercedes AMG GT63 S E Performance с 805 л.с.: самый быстрый Mercedes в истории

Новинка, на которую многие ждали. Mercedes-AMG GT63 S E Performance - это новый игрушечный автомобиль для ценителей безумной производительности Mercedes-Benz, который теперь предстает в элегантном двухдверном кузове. И по всем признакам, его долгое ожидание оправдано.

Для тех, кто знаком с Mercedes-AMG, E Performance - это название компании для гибридной силы. В новом флагмане GT вы получаете 805 совместных лошадиных сил, благодаря битурбированному 4,0-литровому V-8 спереди и электродвигателю сзади. Только газовый двигатель обеспечивает 603 л.с., но, пожалуй, более впечатляющее число - это совместные 1,047 фунт-футов крутящего момента. Когда все работает вместе, Mercedes заявляет, что AMG GT63 S E Performance разгоняется до 60 миль в час за 2,7 секунды, опережая по разгону суперкары. Новое поколение купе может быть крупнее с дополнительными сиденьями, но официально это самая быстро ускоряющаяся модель AMG в линейке.

Хотя технически это автомобиль с возможностью подзарядки, эффективность здесь не имеет значения. Емкость батареи всего 6,1 кВт-ч, и Mercedes не упоминает об электрическом диапазоне хода, кроме как сказать, что он будет объявлен позже. Вместо этого фокус батареи - на производительности, и для этого Mercedes держит ее при оптимальной температуре, чтобы извлекать максимальную мощность при необходимости. Зарядка осуществляется через разъем или различные настраиваемые водителем режимы рекуперации, включая режим одной педали, аналогичный электромобилям.

Девятиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением направляет мощность через систему полного привода 4Matic+ Mercedes-AMG. В обычной эксплуатации электродвигатель приводит только задний мост, но при обнаружении проскальзывания мощность может быть направлена вперед. Здесь стандартными являются заднее рулевое управление и подвеска AMG Active Ride Control с системой стабилизации крена, а также керамические тормоза. Шестипоршневые суппорты сцепляются с тормозными дисками диаметром 16,5 дюйма спереди, установленными за стандартными 20-дюймовыми колесами, в то время как сзади можно найти диски диаметром 15 дюймов с одним поршнем. Доступны опциональные диски до 21 дюйма.

С точки зрения внешнего вида, вам будет сложно определить версию E Performance от стандартной AMG GT63, если не подойти близко. Mercedes добавляет специальные значки на крышку багажника, а на задней части автомобиля есть дверца, скрывающая разъем для зарядки. Незаметные изменения касаются активной аэродинамической системы, разработанной для оптимизации производительности специально для гибридной силовой установки. В кабине 2+2 все по стандарту Mercedes-AMG, что означает, что это неплохое место для нахождения.

Цены на двухдверный Mercedes-AMG GT63 S E Performance 2025 года будут объявлены ближе к дате начала продаж в конце 2024 года.

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