Aston Martin DBX707 получает гораздо более удобную кабину к 2025 году

Автомобиль Aston Martin DBX поступит в продажу в 2025 году с полностью обновленным интерьером и другими незначительными обновлениями. Внедорожник присоединился к линейке автомобилей производителя в 2020 году, предложив практичное решение, которое способствовало увеличению продаж. Aston теперь придает дизайн модели соответствие с последними предложениями, убирая базовую модель и оставляя только вариант DBX707.

DB12 и Vantage вдохновили обновленный салон DBX. Горизонтальная линия дизайна разделяет приборную панель, отделяя информационно-развлекательную систему от центральной консоли. В отличие от других современных роскошных автомобилей, в DBX сохранено множество кнопок и переключателей, управляющих системой отопления и кондиционирования воздуха, рулевым управлением, настройками подвески, режимом вождения и другими функциями.

За новым рулевым колесом находится 12,3-дюймовый цифровой инструментальный дисплей. В центре установлен экран 10,25 дюйма с новейшим программным обеспечением информационно-развлекательной системы от Aston, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Aston предложит три варианта отделки для обновленного DBX707: Inspire Sport, Inspire Comfort и индивидуальные творения Q. 14-динамиковая аудиосистема мощностью 800 ватт является стандартным оборудованием, но клиенты могут улучшить ее до 23-динамиковой аудиосистемы Bowers & Wilkins мощностью 1,600 ватт.

Внешность остается в основном неизменной, но есть некоторые заметные изменения. Теперь DBX оснащен дверными ручками, которые выдвигаются при разблокировке внедорожника, а также новыми боковыми зеркалами с плоским стеклом.

Кроме того, Aston расширяет выбор цветов для DBX с пятью новыми оттенками: Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green и Aura Green. После того, как цвет Podium Green был эксклюзивным для DBX707 ARM23 Edition, он теперь также будет доступен.

Двигатель марки с турбонаддувом объемом 4,0 литра V-8 и дальше будет использоваться в качестве силовой установки для внедорожника, выдавая те же 697 лошадиных сил и 664 фунт-футов крутящего момента. Девятиступенчатая коробка передач с мокрым сцеплением передает мощность на полноприводную систему, способную передавать 100 процентов крутящего момента на задние колеса. Тем временем электронные демпферы и пневматическая подвеска получают новую калибровку для улучшения управляемости.

DBX707 способен разгоняться до 60 миль в час за 3,1 секунды и развивать скорость до 193 миль в час, сообщает Aston. Устанавливаемые стандартные карбон-керамические тормоза диаметром 16,5 дюйма спереди и 15,4 дюйма сзади обеспечивают надежное торможение. Двадцатидюймовые легкосплавные диски также доступны по желанию.

Aston Martin начнет производство нового DBX707 во втором квартале 2024 года, а поставки запланированы на третий квартал. Компания не раскрыла цену внедорожника, но текущая модель 707 начинается от $245,085. Поэтому неудивительно, если цена на обновленную версию превысит отметку в $250,000.