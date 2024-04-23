Самый большой Smart - внедорожник

Новый концепт #5 предваряет выход еще более крупной модели позже в этом году. Компания не упоминает точные размеры, но идет так далеко, что называет его среднеразмерным внедорожником. Да, среднеразмерный Smart.

Угловатый внедорожник выглядит как футуристическая версия Mercedes GLB с чертами внедорожника, такими как поднятое подвеска и всесезонные шины. Smart также дал ему массивные защитные щитки и даже устройства для подъема лимбов, которые мы привыкли видеть на Jeep Wranglers и Ford Broncos. Также есть обычные пластиковые обшивки кузова вокруг арок колес, а также массивная крыша-багажник и светодиодная лента. Имеется встроенный лебедка и складная задняя ступенька для доступа к крыше, что подчеркивает авантюрную тему концепции.

Он называется "самым универсальным Smart из всех времен" и оснащен полным приводом благодаря паре электромоторов. По огромному аккумулятору с емкостью более 100 кВт⋅ч можно понять, насколько Concept #5 огромен. Поднятый внедорожник на электротяге благодаря технологии 800 вольт обеспечивает быструю зарядку, требуя всего 15 минут для восстановления батареи с 10 до 80 процентов. При полной зарядке он проедет более 342 миль на одном заряде, согласно циклу WLTP.

Что касается интерьера, он использует концепцию с тремя экранами. Это сочетание маленького цифрового приборного щитка с центральной информационной системой и дополнительным экраном только для переднего пассажира. Между дисплеем водителя и сенсорным экраном есть несколько сенсорных кнопок быстрого доступа, но большинство функций осуществляется через два крупных панели OLED.

Smart сейчас совсем не такие, какими были раньше, поскольку у Concept #5 есть несколько интересных особенностей. Здесь есть пассажирское кресло с эффектом невесомости с массажем и вентиляцией, а также подножка. Также имеется съемный динамик в центральной консоли, виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта и подсветка в задней части всех четырех подголовников.

Среднеразмерный внедорожник представлен на Auto China 2024 в Пекине, где шоу начнется 25 апреля. Smart представит последующую серийную модель во второй половине года.

Напомним, что Smart не является полностью подконтрольным дочерним предприятием Mercedes с 2019 года. Это совместное предприятие между немецким роскошным брендом и Geely. Модели #1 и #3, о которых мы упоминали ранее, собираются в Китае. Ineos Automotive производит пикап Grenadier и внедорожник на заводе бывшего Smart в Гамбахе, Франция.

Smart не единственная компания, отклонившаяся от своей традиционной формулы производства маленьких автомобилей, поскольку BMW Mini также собирается выпустить значительно более крупные автомобили. Например, последний Countryman имеет длину 174,5 дюйма, примерно как Smart #3. Обе модели имеют одинаковую ширину - 72,6 дюйма. Предстоящий #5 будет еще крупнее.