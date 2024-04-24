Электрический G-Class имеет четыре двигателя и безумное количество крутящего момента

После четырех, пяти, шести, восьми и двенадцати цилиндров, наконец, появился G-Class без цилиндров вовсе. Вместо двигателя внутреннего сгорания полностью электрический Geländewagen оснащен четырьмя моторами – по одному на каждое колесо. Он по-прежнему остается внедорожником, и в некоторых случаях даже более способен справляться с бездорожьем, чем модель на бензине.

Хотя дизайн в целом остался прежним, G580 с технологией EQ скрывает значительные изменения под своей такой знакомой оболочкой. Эти четыре мотора обеспечивают совокупную мощность 579 лошадиных сил и огромные 859 фунт-футов крутящего момента. Это делает его новым королем холма, обладая дополнительными 2 л.с. и 232 фунт-футов крутящего момента по сравнению с AMG G63. И поскольку это электромобиль, этот крутящий момент появляется мгновенно.

Разработка с четырьмя моторами позволяет разгоняться до 60 миль в час за 4,6 секунды, что на четыре десятых секунды медленнее, чем у бензиновой версии AMG. На полной скорости электрический G ограничен электроникой всего 112 миль в час. Но вы не покупаете G-Class из-за его разгона на прямой или максимальной скорости. Основным его достоинством остаются внедорожные качества. Mercedes заявляет о максимальной глубине брода в 33,5 дюйма. Это на 5,9 дюйма больше, чем у G550 и G63.

Электрический G способен подниматься на боковые склоны под углом до 35 градусов и предлагает 9,8 дюйма дорожного просвета между осями. Он легко справится с неровной местностью благодаря углу атаки 32,0 градуса, углу спуска 30,7 градуса и углу переезда 20,3 градуса. Как и обычный G-Class, он может подниматься под углом до 100 процентов. Нет, это не значит, что он способен подниматься вертикально. Это соответствует углу в 45 градусов, так как угол – это функция подъема на рост.

Внедорожные характеристики варьируются от режима низкой передачи благодаря двухступенчатой коробке передач до функции ползка. Функция под названием "G-Turn" – это рекламный термин для поворота на месте, что означает способность автомобиля поворачивать на месте. Виртуальные блокировки дифференциала, обеспечиваемые векторным управлением моментом, включены, адаптивные регулируемые амортизаторы также присутствуют. Есть также функция G-Steering для значительного сокращения радиуса поворота и выхода из сложной ситуации.

G580 с технологией EQ получает независимую переднюю подвеску и твердую заднюю ось, а также защиту днища, использующую углерод и другие прочные материалы, чтобы защитить массивный 116,0-киловаттный-часовой аккумулятор, установленный в раму лестницы. Диапазон до сих пор остается загадкой, но мы знаем, что аккумулятор можно заряжать до 200 киловатт. С постоянным током зарядка от 10 до 80 процентов займет около 32 минут.

Выглядя мгновенно знакомо, вездеходный электромобиль сохраняет кубическую форму и грубый стиль бензиновой модели, но приобретает закрытую решетку радиатора с подсвечиваемым контуром. Он идет по следам концепции 2021 года EQG, и его можно приобрести без заднего запасного колеса. Вместо этого Mercedes устанавливает ящик, в котором можно хранить кабель для зарядки, снеговые цепи и инструменты, при условии, что их вес не превышает 22 фунтов.

Хотя он все еще выглядит как кирпич на колесах, были внесены некоторые тонкие аэродинамические правки для повышения эффективности. Капот поднят немного, появились воздушные заслонки для расширенных задних арок колес. Более того, на A-стойках установлена другая облицовка, а также аэродинамический спойлер на крыше. Вы также можете доплатить и выбрать черную панель для решетки.

Интерьер также тесно связан с обычным G-Class настолько, что вы не сразу поймете, что это отличается. Там присутствуют обычные 12,3-дюймовые экраны, а также ручка для захвата на пассажирской стороне приборной панели. Mercedes предлагает ту же функцию "прозрачного капота", которую мы недавно видели на бензиновом G, обеспечиваемую 360-градусной камерой. Он позволяет водителям видеть "сквозь" капот, как и на других недавних моделях, таких как EQE SUV и EQS SUV.

Для модельного года 2025 электрический G-Class будет предлагаться в Соединенных Штатах исключительно в качестве Edition One. Он поставляется в четырех специальных цветах Manufaktur (South Sea Blue Magno, Moonlight White Magno, Moonlight White Metallic, Arabian Grey) и обычном Obsidian Black Metallic. Независимо от выбранного вами, все они имеют синие суппорты тормозов и вставку темного цвета. Задний ящик, о котором мы упоминали ранее, включен в стандартное оснащение, а также пакет AMG Line и Night с 20-дюймовыми колесами и темными элементами кузова.

Внутри присутствует синий углеродный волокно и стежка, а также то, что Mercedes называет "G-Roar". Это фальшивый звук двигателя, имитирующий звук G-Class с двигателем внутреннего сгорания при разгоне.

Mercedes не сообщает, сколько стоит электрический G, но, вероятно, он будет стоить дороже, чем модели на бензине. До внедрения фейслифта для 2025 года, G550 стоил $144,150, а G63 – $180,950. Новые версии с двигателем внутреннего сгорания, вероятно, немного дороже.

В 2022 году Mercedes объявил, что электрический G-Class получит лучший аккумуляторный блок с химией кремниевого анода примерно через год после запуска модели. Предполагается, что запуск запланирован на 2025 год. Предполагается, что новые элементы доставят увеличение энергетической плотности на 20-40 процентов, достигнув 800+ Вт/ч на уровне ячейки. Улучшенное аккумуляторное устройство должно увеличить запас хода "на значительное количество".

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