Преемник McLaren P1, по сообщениям, получит совершенно новый V-8

Более 10 лет назад был представлен гибридный гиперкар McLaren P1, и настало время для его преемника, который, по всей видимости, нарушит некоторые традиции McLaren. Как сообщает издание Automotive News, руководители McLaren представили информацию о новом гиперкаре, кодовое название которого - P18, дилерам на конференции в Лас-Вегасе на прошлой неделе. Самая заметная деталь - новый V-8.

За исключением Artura с V-6 и трековой модели Solus с V-10, современная версия McLaren Automotive всегда использовала битурбированный V-8. Получивший начало от 1990-х годов двигатель для гоночного Nissan, V-8 в формах 3,8 и 4,0 литра приводил в движение всё, начиная от MP4-12C и заканчивая 750S. Он стал объектом критики для компании. Много разных моделей, но все они чувствуются сходными из-за общего двигателя.

Источник из дилерской сети рассказал Automotive News, что V-8 в P18 - это "новый проект с нуля", не связанный со старым V-8 и 120-градусным V-6 Artura. В P18 V-8 будет совмещен с гибридной системой, которая, по словам источника, будет на 70 процентов легче, чем в Artura. Мощность должна превысить 1 000 лошадиных сил.

По информации, автомобиль откажется от характерных для McLaren дверей дихедрального типа в пользу дверей "крыло чайки", а также предложит множество интересных аэродинамических деталей, включая активный сплиттер и задний антикрыло. Также будет установлен воздухозаборник на крыше и вырезы в баттрессах для подачи воздуха и охлаждения V-8. Недавно McLaren представил свой новый дизайнерский язык, и хотя марка обращается к F1 1990-х годов для вдохновения, P18 будет рассчитан на двух человек.

Издание Automotive News сообщает, что автомобиль появится в США в первой половине 2026 года, с ценником около 2 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что автомобиль может дебютировать до конца текущего года.