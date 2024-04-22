Mercedes AMG GT Hybrid преднамеренно имеет запас хода на электричестве в 9 миль

Для электромобилей почти все зависит от запаса хода. Поэтому удивительно слышать, что многие гибридные автомобили, даже те, что подключаются к розетке, предлагают очень маленький запас хода только на электричестве. В случае быстрых гибридов, таких как элегантно названный Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE Coupé, это осознанное решение. Его 9 миль дальности на электричестве больше похожи на приятный бонус.

Новое предложение в области производительности от AMG имеет батарею, потому что это хорошее сочетание для высокопроизводительного сгорания. 400-вольтовая гибридная система машины состоит из 560 отдельных ячеек, оптимизированных для высоких скоростей зарядки и разрядки, в отличие от большого количества энергии. Его батарейный блок на 6,1 кВт-ч может выделять до 204 лошадиных сил (150 киловатт) за раз. Это больше мощности, чем у уходящего Chevrolet Bolt, несмотря на то, что у него батарея меньше 1/10 части. Он также может поглотить 134 лошадиные силы (100 кВт) от колес, что вдвое быстрее, чем Bolt мог бы зарядиться от розетки.

Проектирование батарейных ячеек и блоков - это всё о компромиссе. Факторы, такие как мощность, энергетическая плотность, срок службы цикла, стоимость и многое другое, должны быть сбалансированы, чтобы создать правильное решение для конкретного автомобиля. Низкомощный электромобиль, такой как Fiat 500E, оптимизирован для обеспечения максимального запаса хода за счет мощности. Его батарейный блок на 42 кВт-ч может выделять всего 117 лошадиных сил (86 кВт), но он может проехать 149 миль на одном заряде. Corvette E-Ray, на противоположном конце спектра, имеет небольшой блок, из которых используется всего 1,1 кВт-ч. Несмотря на это, он может восстанавливать больше мощности при торможении, чем Fiat может передать на дорогу. Батарея E-Ray похожа на конденсатор и обладает высокой мощностью, а не высокой энергетической плотностью.

Гибридная система AMG работает так же. Это дополнение к существующему сгоранию, увеличивающее как производительность, так и эффективность. Имейте в виду, что новый Mercedes с 816 лошадиными силами выбрасывает всего 188 г/км CO2, что так же, как у BMW M340i xDrive с 382 лошадиными силами.

Так что хотя киловатт-часы и дальность могут быть главными показателями для BEV и PHEV, это далеко не вся история. Мир гибридных автомобилей особенно сложен из-за реальностей более высоких требований к сроку службы цикла и других ограничений, которые делают проектирование их батарей интересным вызовом. Этот вызов должен быть оценен - это очень интересный вызов - и не просто отброшен как небольшой запас хода у автомобилей, которые всегда должны иметь больше.

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