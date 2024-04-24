Электрический Mercedes G-Class весит 6 801 фунт.

Когда Mercedes заявила, что G-Class "сильнее времени", она не шутила. Мы все ожидали, что электрическая версия будет самой тяжелой среди вариантов Geländewagen. Мы просто не знали, насколько. В то время как масса в сухом состоянии для 2025 Mercedes-Benz G580 с технологией EQ не указана для американской модели, ее европейский родственник весит 6 801 фунт.

Наверняка между ними не может быть слишком большой разницы. Вот как электрический G-Class сравнивается с обычными версиями внедорожника с двигателями внутреннего сгорания. Мы решили включить также дизельную модель, хотя машина на мазуте не продается здесь, в Соединенных Штатах. Все указанные числа относятся к G-Class, продаваемым в Европе, где вместо G550 Америки есть G500.

Модель Вес Разница G580 с технологией EQ 6 801 AMG G63 5 820 -981 G450d 5 632 -1 169 G500 5 478 -1 323

Еще одно важное число, отсутствующее в американской версии, которое мы обнаружили в европейском выпуске - это запас хода. Этот массивный аккумулятор с полезной емкостью 116 кВтч обеспечивает электрический G-Class максимальным запасом хода 294 мили. Однако это число основано на цикле WLTP. Мы можем предположить, что рейтинг EPA будет ниже. Мы не знаем, насколько, но предполагаем, что как минимум на 10 процентов.

Цены в США будут объявлены позже в этом году. Тем не менее, мы знаем, что G580 стоит от €142 621 в Германии. Это делает его дороже, чем G500 (€132 328), но дешевле, чем AMG G63 (€189 329). Аналогично, мы ожидаем, что американская модель займет промежуточное положение между G550 и G63. Цены на G 2025 года не разглашены. Однако старые были $144 150 и $184 150 соответственно. Скорее всего, они стали дороже теперь.

Возможно, электрический G будет стоить около $165 000 в США. Сказав это, для 2025 года G580 будет продаваться в Америке строго как Edition One со всеми удобствами. Он стоит ошеломляющие €192 524 в Германии, что делает его примерно на €50 000 дороже стандартной модели. Возможно, американская версия приблизится или даже превысит отметку в $200 000?