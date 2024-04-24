Мини Aceman: оригинальный электрический кроссовер с мощностью 218 л.с.

Наконец-то, после долгих слухов и предварительных анонсов, компания Mini в среду представила свой новый электромобиль Aceman, который займет место между моделями Cooper и Countryman. Aceman - абсолютно новая модель для бренда, однако остается неясным, планирует ли Mini выпустить его в США.

Первоначально автопроизводитель предложит Aceman в вариантах E и SE. Модель E оснащена электромотором мощностью 184 лошадиных сил с крутящим моментом 213 фунт-футов. Он разгоняет хэтчбек до 62 миль в час за 7,9 секунды и развивает скорость до 99 миль в час благодаря батарее емкостью 42,5 киловатт-часа.

SE обладает большей мощностью - 218 л.с. и 243 фунт-футов крутящего момента - и установленной батареей на 54,2 кВт-ч. Он разгоняется до 62 мили в час на 0,8 секунды быстрее, чем S, и способен развить скорость до 106 миль в час.

По словам Mini, модель E может проехать до 193 миль на одном заряде по европейскому циклу тестирования, в то время как SE способен проехать немного дальше - до 252 миль. SE также поддерживает быструю зарядку мощностью 95 кВт, которая позволяет зарядить батарею с 10 до 80 процентов за 30 минут.

Восьмиугольная решетка дизайна делает Aceman по-настоящему похожим на Mini, но автомобиль выделяется некоторыми уникальными стилистическими особенностями. Светодиодные дневные ходовые огни и матричные задние фонари могут переключаться между тремя режимами и графикой. Плоские дверные ручки и вдвинутое, закругленное заднее стекло помогают создать аэродинамический профиль, а матово-черные пороги добавляют кроссоверу более жесткий внешний вид, который подчеркивается защитой днища.

Mini предложит Aceman в четырех комплектациях: Essential, Classic, Favored и JCW. Комплектация Classic и выше оснащена трехспицевым рулевым колесом вместо стандартного двухспицевого дизайна в базовой версии.

Покупатели смогут заказать Aceman Classic с контрастной крышей, черными или белыми зеркалами, бампером цвета кузова и глянцевой черной решеткой. Favored доступен с мультицветной крышей, серебряной рамкой решетки и белыми крышками зеркал. JCW получает отличный дизайн передней и задней части, контрастную крышу Chili Red, красные полосы на капоте и глянцевую черную рамку решетки.

Внутри доминирует 9,5-дюймовый органический дисплей на тканевой обивке приборной панели. Он работает под управлением Mini OS 9, который позволяет управлять всеми функциями вождения голосом. Тем не менее, автопроизводитель сохранил ряд важных кнопок под дисплеем, который содержит селектор передач, кнопку старта и остановки двигателя, ручной тормоз, селектор режимов и регулятор громкости радио.

Верхняя часть круглого экрана отображает температуру в салоне и важную информацию о вождении, такую как скорость и уровень заряда батареи. Нижняя фиксированная область дисплея содержит элементы управления навигацией, мультимедиа и телефоном.

Aceman рассчитан на пять мест, предлагая стандартный багажник объемом 10,6 кубических футов. Складывающиеся задние сиденья 60/40 могут увеличить его до вместительных 35,5 кубических футов. Длина автомобиля составляет 13,4 фута, ширина - 5,7 фута, высота - 4,9 фута. Среди других особенностей салона - поднос для беспроводной зарядки смартфонов, панорамная крыша и подсветка салона.

Информации о ценах на Aceman пока нет, и, как мы уже упоминали ранее, пока неясно, доберется ли этот автомобиль до американских берегов. Ожидается, что производство начнется позже в этом году.