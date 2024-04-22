Новый электрический гиперкар MG разгоняется до 62 миль в час за 1,9 секунды.

Начало Auto China 2024 запланировано на конец этой недели, где публике предстанет целый ряд захватывающих внимание концепт-каров. MG собирается представить концепт EXE181, электрический гиперкар с сиденьем в виде монокока, в Пекине. Занимая крайне низкую позицию, это поразительное электрическое авто выглядит как один из тех автомобилей Vision Gran Turismo.

Форма в виде слезы способствует заметно низкому коэффициенту аэродинамического сопротивления всего 0,181. Хотя этот показатель ниже, чем у Volkswagen XL1, равный 0,199, и у других серийных автомобилей, в истории встречались еще более скоростные концепции. Например, у Mercedes Vision EQXX 2022 Cd составляет всего 0,18. Если вернуться в прошлое, то у General Motors Precept 2000 коэффициент аэродинамического сопротивления составлял 0,16. Кроме того, у Volkswagen Aerodynamic Research 1980 Cd равен 0,15. Необходимо упомянуть Fiat Turbina 1954 с изумительно низким показателем 0,14.

Новый MG EXE181 - это современный аналог концепции того же названия от 1959 года. Предполагается, что автомобиль в форме НЛО, предшествующий ему, имел еще более низкий Cd равный 0,12. Британская марка, принадлежащая китайской компании SAIC Motor, утверждает, что это не просто один из самых аэродинамичных автомобилей, но и один из самых быстрых. Для разгона до 62 миль в час с места ему требуется всего 1,9 секунды.

Недавно Lucid Air Sapphire справился с этим за 1,77 секунды, но до скорости 60 миль в час, а не 62 мили в час, и с использованием разгона на один фут. В прошлом году Rimac Nevera затратил на это 1,74 секунды. Илон Маск обещает, что новый Roadster сможет достичь 60 миль в час менее чем за секунду, но мы честно говоря находим это трудно поверить.

Что касается максимальной скорости, MG не уточняет, но упоминает, что EXE181 "вызывает рекорд скорости на суше". Оригинальный концепт из конца 1950-х смог разогнаться до 254,91 мили в час с американским гонщиком Филом Хиллом за рулем.

Чрезвычайно тесный интерьер с центральным сиденьем и гоночным ремнем безопасности выглядит также футуристично. Новый EXE181 задуман с рулевым колесом, включающим большой экран, что намекает на наличие четырех электрических двигателей. Хотя MG молчит о других технических характеристиках, мы можем уверенно предположить полный привод и общую мощность более 1 000 лошадиных сил.

Вероятность увидеть серийную версию скорее всего стремится к нулю, так как это скорее похоже на захватывающее внимание шоу, которое и привлекло к себе внимание.